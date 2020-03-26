Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 16 kişi daha hayatını kaybetti; vaka sayısı 3 bin 629 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle, 26 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini, bin 196 kişiye de tanı konduğunu açıkladı.



Böylece Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı toplamda 75 kişiye yükselirken, vaka sayısı ise 3 bin 629'a yükselmiş oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum."

Türkiye'de ilk 11 Mart'ta tespit edilen Koronavirüs'ün ardından toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayıları şöyle:

11 Mart: 1 vaka

13 Mart: 5 vaka

14 Mart: 6 vaka

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vaka

17 Mart: 98 vaka, 1 ölü

18 Mart: 191 vaka, 2 ölü

19 Mart: 359 vaka, 4 ölü

20 Mart: 670 vaka, 9 ölü

21 Mart: 947 vaka, 21 ölü

22 Mart: 1236 vaka, 30 ölü

23 Mart: 1529 vaka, 37 ölü

24 Mart: 1872 vaka, 44 ölü

25 Mart: 2433 vaka, 59 ölü

26 Mart: 3629 vaka; 75 ölü