Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 16 kişi daha hayatını kaybetti; vaka sayısı 3 bin 629 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle, 26 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini, bin 196 kişiye de tanı konduğunu açıkladı.
Böylece Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı toplamda 75 kişiye yükselirken, vaka sayısı ise 3 bin 629'a yükselmiş oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum."
Türkiye'de ilk 11 Mart'ta tespit edilen Koronavirüs'ün ardından toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayıları şöyle:
11 Mart: 1 vaka
13 Mart: 5 vaka
14 Mart: 6 vaka
15 Mart: 18 vaka
16 Mart: 47 vaka
17 Mart: 98 vaka, 1 ölü
18 Mart: 191 vaka, 2 ölü
19 Mart: 359 vaka, 4 ölü
20 Mart: 670 vaka, 9 ölü
21 Mart: 947 vaka, 21 ölü
22 Mart: 1236 vaka, 30 ölü
23 Mart: 1529 vaka, 37 ölü
24 Mart: 1872 vaka, 44 ölü
25 Mart: 2433 vaka, 59 ölü
26 Mart: 3629 vaka; 75 ölü