Sadullah Ergin: 'Alevi hakim'i rencide etmek maksadıyla söylemedim

Başbakan Erdoğan, internete düşen ve yargıya müdahale ettiği yorumlarına neden olan ses kayıtlarındaki Alevi hakimlerle ilgili bölümün montaj olduğunu iddia etti. Ancak Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin konuk olduğu programda ses kaydındaki 'Alevi hakim' ifadesini kabul etti. Ergin, "Alevi hakim" sözünü olumsuz anlamda kullanmadığını belirtti.

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan hakkında Başbakan Tayyip Erdoğan’la yaptığı konuşmalarının ses kayıtları yayınlanan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin beraat kararı veren hakim hakkında ‘Alevi’ yorumuna açıklık getirdi. Başbakan Erdoğan’ın, ‘parça parça birleştirilmiş’ dediği ses kaydını doğrulamış olan Ergin ise ‘’O hakimin Alevi olduğuna dair orada ağzımdan çıkan kelimeler, benim gün içinde kullandığım, her gün kullandığım kelimeler’’ dedi. Önceki gece CNNTürk’te Enver Aysever‘in sorularını yanıtlayan Ergin “Rencide etmek maksadıyla söylemediğimi ifade ettim. Her gün kullandığım bir ifade bu. Alevi arkadaşları incitecek bir amacımız yok” dedi.