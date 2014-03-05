İzzettin Doğan: Yargıya müdahale var, Alevilere ayrımcılık yapılıyor

Başbakan Tayyip Erdoğan ile eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin arasında geçtiği iddia edilen telefon kayıtlarında ‘Alevi hakim’ vurgusu yapılmasına tepki yağdı. Ses kayıtlarına göre Erdoğan olduğu iddia edilen kişi, Aydın Doğan’ın davası ile ilgili dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e talimatlar veriyor. İlk duruşmanın görüldüğünü söyleyen Ergin, davaya bakan hâkimin Alevi olduğunu belirtiyor. Konuşmayı sert bir dille eleştiren Cem Vakfı Başkanı ve aynı zamanda Akil İnsanlar Heyeti Doğu Anadolu Bölgesi Grubu Üyesi olan İzzettin Doğan, “Böyle bir nitelendirme sadece bir tespit değildir, aynı zamanda yurttaşlar arasında ayrım yapılması suçunu sağlayan delil niteliğindedir.” dedi.

İzzettin Doğan, Erdoğan’ın kendi siyasetini Alevi-Sünni ayrımı üzerine inşa ettiğini de belirtti. Bunu Başbakan’la zaman zaman konuştuklarını aktararak, “Bunun yanlış bir politika olduğunu, uzun vadede ülkede derin yaralar açacağını kendisine söyledik. Halka ayrım yapılması bir ülkede işlenecek olan en fahiş hatadır. Bu insanın kendi ayağına kurşun sıkması olayıdır. Bu maalesef Sayın Başbakan’da bir alışkanlık haline gelmiş gibi görünüyor.” diye konuştu. Bu sözün Sadullah Ergin’in ağzından çıkmasının daha da vahim olduğunu kaydeden Doğan, şöyle devam etti: “Bu tür yaklaşımlar Anayasa’nın açıkça ihlalidir. Siz eğer burada Alevi-Sünni ayrımı yaparsanız, ne olacak o zaman. Yargıyı Alevilere kapatıyor musunuz? Bu kadar kısır görüşlü yapılarla bir devlet nasıl yönetilir?”

Hortoğlu: Tapeler fişlemelerin kanıtı

Anadolu Alevi-Bektaşi Federasyonu Başkanı Cengiz Hortoğlu da, Alevilerin genel olarak kimliklerinden dolayı, dışlandıkları ve fişlendiklerinin altını çizerek Ergin’in ses kayıtları ile de bu gerçeğin ortaya çıktığını vurguladı. Eski Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Ali Balkız da insanların yaptıkları işlere, liyakatlere bakılması tavsiyesinde bulunarak “Sıfata bakarak değerlendirmek ilkel bir şey.” ifadesini kullandı. Taraf gazetesi köşe yazarı Cafer Solgun da söz konusu ses kaydının kendisi açısından şaşırtıcı olmadığını dile getirdi. Solgun, “Sayın iktidar yetkilerinin bir yargıcın verdiği kararı beğenmemek üzerine değerlendirme yaparken, ‘Zaten Alevi imiş’ gibi bir ifade kullanmaları sahip oldukları anlayışı doğrudan açığa vuran bir örnek.” şeklinde konuştu.

Ergin: Tapeleri kaale almıyorum

Başbakan ile Adalet eski Bakanı Sadullah Ergin arasında olduğu öne sürülen ses kayıtları kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Tapelerde adı geçen eski Bakan ve AKP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sadullah Ergin, kayıtları kaale almadığını söyledi. T24'e konuşan Ergin, “GDO’lu tapeler üzerinden yorum yapmak istemiyorum. İllegal bir faaliyetin ürünü olan bu olayın içeriğini tartışarak ona meşruiyet kazandırmak istemiyorum. Kaale de almıyorum.” ifadelerini kullandı. Ergin, yayınlanan tapelerle ilgili hukuk mücadelesi vereceklerini ve olayın takipçisi olduklarını da söyledi.

Doğan Holding: Yargıya müdahale var

Konuyla ilgili Doğan Holding’ten de bir açıklama yapıldı. Doğru ise böyle bir konuşmanın, kişisel bir mağduriyet oluşturmanın ötesinde Türkiye’de hukuk sisteminin daha da sarsılmasına yol açabilecek nitelikte olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Böyle bir görüşme yargı sürecine açık bir müdahale anlamı taşımaktadır. Anayasamız, yargı ve yürütme erklerinin birbirlerinden bağımsız olmalarını öngörür. Yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğüne dayanan demokratik bir düzenin temelidir. Biz bu konuşmanın yapılmadığının ve gerçek olmadığının bir an önce kanıtlanmasını bekliyoruz.” denildi.