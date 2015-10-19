Sadece isim benzerliğinden Ankara katliamı için günlerce hedef gösterildi!

Ankara katliamının yapıldığı 10 Ekim’den bir gün önce "Bomba' Ankara'da patlayacak" tweetinin atıldığı "@DrBereday" hesabının sahibi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Erhan Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüpheli Erhan Ö. gibi Diyarbakır'da yaşayan doktor Erhan Özaydoğdu, isim benzerliği nedeniyle birçok gazete ve internet sitesi tarafından hedef gösterildi. Hükümete yakın gazetelerde 'PKK'nın birçok eylemine katıldığı' öne sürülen, farklı basın organları tarafından "MİT'in elemanı" olduğu da öne sürüldü.

Erhan Özaydoğdu'nun avukatı Özgür Yılmaz Biçen, aile hekimi olan müvekkilinin isminin, TC kimlik numarasının, adresinin, işyerinin, kendisinin ve ailesinin telefon numaralarının medyada deşifre edildiğini söyleyerek, Özaydoğdu’nun günlerdir işe gidemediğini belirtti.

Ankara'da en az 102 kişinin hayatını kaybettiği katliamdan bir gece önce “Bomba’ Ankara’da patlayacak” tweetiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 2 kişi 14 Ekim’de gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan, HDP’li Mehmet Serhat Polatsoy, savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı. "@Drbereday" isimli Twitter adresini doğrudan kullandığı iddia edilen Erhan Ö. de mahkeme tarafından 'adli kontrol şartı'yla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da yaşayan Erhan Ö.'nün doktor olduğu bilgisinin ortaya çıkmasının ardından birçok basın kuruluşunca gözaltına alınan kişinin Diyarbakır’da aile hekimliği yapan Erhan Özaydoğdu olduğu yönünde haberler yer aldı.

“Birçok PKK eylemine katıldığı ve gözaltına alındığı” iddiasıyla söz konusu haberlerde hedef gösterilen Özaydoğdu’nun farklı basın kuruluşlarınca “MİT elemanı” olarak gösterildi. İsmi, TC kimlik numarası ve adresi ifşa edilen Özaydoğdu’nun avukatı Özgür Yılmaz Biçen, müvekkilinin ilk günlerde ismini kullanan basın kuruluşlarını arayarak adının haberlerden kaldırılmasını istediğini, ancak söz konusu haberlerin özellikle internet sitelerinde ve sosyal medya üzerinden zincirleme bir şekilde yayıldığını söyledi.

Avukat Biçen, Özaydoğdu’nun günlerdir işe gidemediğini söyleyerek, “Müvekkilimin can güvenliği hiçe sayıldı” dedi. Özaydoğdu’nun ailesine telefon yoluyla “Oğlunuz MİT’çi mi?” sorusunun yöneltildiğini belirten Biçen, yasal yollara başvuracaklarını ifade etti.