Ankara katliamcısı ile Türkiye'ye giriş yapan 2 canlı bomba hâlâ aranıyor!

Ankara katliamını gerçekleştiren canlı bombalardan biri, Suruç failinin yakını ile Ankara’daki saldırıyı düzenledi. 4 kişi ile Türkiye'ye giriş yapan canlı bombalardan 2'si ise hâlâ Türkiye’de ve aranıyor.

Ankara’da 10 Ekim günü “Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi” öncesi 102 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının faillerinden birinin, 20 Temmuz’da 33 kişinin ölümüne neden olan Suruç saldırısını düzenleyen Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün yakını olduğu kesinleşti. Ancak diğer canlı bombanın kimliğini belirleme çalışmaları devam ediyor. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, cesetten geriye yarım bir bacak ve parçalanmış halde bir kafatası kaldığı belirtiliyor. Kafatası üzerine plastik yüz giydirme işlemi yapıldığı ancak buna rağmen canlı bombanın kimliğine ulaşılamadığı öğrenildi. Canlı bombanın cesedinden alınan parçaların, MİT ve emniyetin arşivinde bulunan 16 kişilik canlı bomba listesinde yer alan şüphelilerin ailelerinden alınan DNA örnekleriyle de eşleşmediği için yabancı olduğu ihtimali ağırlık kazandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu kanlı terör saldırısını gerçekleştiren canlı bombaların bağlantıları, kim ya da kimlerle temas kurdukları detaylı olarak araştırıldı. Bu kapsamda, eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında incelemeler devam ederken önemli bir bulguya ulaşıldı. Canlı bombalardan Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün yakınının, Suriye’den Türkiye’ye 3 yabancı ile birlikte geçtiği tespit edildi.

Aynı araçla gelmişler

Bunlardan birisi canlı bomba ile birlikte Ankara’daki saldırıyı gerçekleştirdi. Alagöz ile birlikte Türkiye’ye girdiği kaydedilen diğer şahısların da canlı bomba olabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle polis, her yerde o şüphelileri bulmak için detaylı bir çalışma yürütüyor.

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