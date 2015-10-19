Davutoğlu: Ankara saldırısını gerçekleştiren canlı bombalardan birinin kimliği kesinleşti

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara katliamını gerçekleştiren canlı bombalardan birinin kimliğinin kesinleştiğini açıkladı. Davutoğlu, ikinci canlı bombanın tespiti için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

A Haber kanalında Murat Akgün'ün sorularını cevaplayan Davutoğlu şunları söyledi:

"Bombacıların tespiti sırasında DNA testleri yoğun olarak yapıldı. Bu tespitler sonucunda da bombacılardan birinin kimliğinin kesinleşti. Diğerinin irtibatları itibariyle de yoğun çalışmalar sürdürülüyor.

"Bir çok terör saldırısı engellendi. Savcı, görevli hakim eldeki bilgilere rağmen hukuki sürece göre tutuklar ya da bırakır.

Biz hem takip ederiz hem yakalarız hem de hazırlık olduğunu hissettiğimizde gözaltına alırız.Yapılması gereken her şey yapılıyor.

Zihin karışıklığı yok. 20 Temmuz sonrasında Amerika ile görüşme sonucu olumlu sonuca ulaşıldı, DAEŞ operasyonuna Türkiye de katılıyor. Suruç saldırısından sonra operasyon yaptık. ne zaman gerekli olursa bu konuda DEAŞ'a karşı müdahalelerde yer alıyoruz."