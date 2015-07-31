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Dünya

Sadece 14 sinema salonunun bulunduğu Nijerya'da haftada 50 film çekiliyor!

Nijerya, Hindistan'ın ardından yılda en çok film yapılan ikinci ülke...

31 Temmuz 2015 19:18

Nijerya sineması dünyada pek tanınmasa da ülkenin film sektörü Hollywood’u solladı. Çünkü ‘Nollywood’ olarak adlandırılan Nijerya sinemasında haftada 50 film üretiliyor.

Üretilen film sayısı açısından Nollywood, Bollywood olarak bilinen Hindistan film sektöründen sonra dünyada ikinci sırada bulunuyor. Buna karşılık ülkede sadece 14 sinema salonu var. Bazıları sadece 10 bin dolara mal edilen filmler çoğunlukla DVD formatından Nijeryalılara ulaşıyor.

 

Filmler genellikle halkın günlük sıkıntılarını, Afrika’nın inanışlarını ve kültürünü yansıtıyor. Bu filmler çoğunlukla seyyar tezgâhlarda, 1 doların altında satılıyor. Düşük fiyatlara rağmen ülke sinemasının cirosu yıllık 5 milyar doları buluyor.

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