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Bollywood'lu aktöre hapis cezası

Hindistan'ın en ünlü aktörlerinden biri olan Salman Khan hakkında hapis cezası verildi

06 Mayıs 2015 17:19

Hindistan'ın en ünlü aktörlerinden biri olan Salman Khan, 2002'de işlediği bir suçtan dolayı beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hindistan'da 13 yıl önce alkollü araç kullanarak bir kişinin ölümü, dört kişinin yaralanmasına sebebiyet veren Bollywood'un yıldızı Khan (49) beş yıl hapse mahkum edildi.

Davaya bakan hakim, kalabalık mahkeme salonunda kararını açıklarken, Khan'a hitaben "Aracı ehliyetsiz ve alkollü kullanıyordunuz" ifadesini kullandı.

Ünlü aktör ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermekten beş yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyunca büyük üzüntü yaşadı.

Khan'ın cezasını çekmek üzere Mumbai'deki Arthur Road cezaevine gönderileceği belirtildi. Ünlü oyuncunun kararı Mumbai Yüksek Mahkemesi'nde temyize götürme hakkı bulunuyor.

Khan, 2002 yılı eylül ayında kontrolünü kaybettiği aracıyla kaldırımda uyuyan kişileri ezmişti. Kazada bir kişi hayatını kaybetmiş, dört kişi yaralanmıştı.

Bollywood yapımı 100'den fazla filmde rol alan, Hindistan'da ve başka ülkelerde milyonlarca hayranı bulunan Khan, suçsuz olduğunu savunuyordu.

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