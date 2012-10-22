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Yaşam

Bollywood'un efsanevi yönetmeni Yash Chopra öldü

Yash Chopra'nın dün, tedavi gördüğü Lilavati Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak öldüğü bildirildi

22 Ekim 2012 12:09

Bollywood'un efsanevi yönetmen ve yapımcısı Yash Chopra, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Bollywood'un efsanevi yönetmen ve yapımcısı Yash Chopra'nın dün, tedavi gördüğü Lilavati Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak öldüğü bildirildi.

Film kariyerine 1950'de büyük kardeşi B.R. Chopra'nın desteğiyle başlayan Chopra, Yash Raj Film şirketini kurarak 1973'te çektiği "Daag: A Poem of Love" filmiyle Filmfare'de en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü.

Hindistan Film Akademisi, Golden Lotus ve Hindistan Ulusal Film Ödülü tarafından birçok ödüle layık bulunan evli ve iki çocuk babası Chopra'nın tanınmış filmleri arasında "Deewar" (1975), "Kabhi Kabhie a" (1976), "Dil to Pagal Hai", "Lamhe" ve "Veer-Zaara" bulunuyor.

Büyük oğlu da yönetmen olan Chopra'nın son filmi "Jab Tak Hai Jaan"ın ise gelecek ay Hindistan'da gösterime girmesi bekleniyor.

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