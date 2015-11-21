Sabri, 8 milyon TL yatırımla 'Reiz Otel'i açıyor

Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, Şişhane’de otel yatırımı için harekete geçti. Galatasaray’la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sarıoğlu’nun, önceki gün Şişhane’de otel baktığı ortaya çıktı.
Sarıoğlu, Şişhane’de satın alacağı binayı restore edip otele dönüştürecek. Bunun için de Sarıoğlu’nun cebinden 2.5 milyon Euro yani yaklaşık 8 milyon lira çıkacak. Önümüzdeki yıl faaliyete geçireceği otelin adının ‘Reiz Otel’ olacağı öğrenildi.
Ünal Aysal yönetimiyle kadro dışı kalan Sabri, Duygun Yarsuvat’ın başa gelmesiyle affedilmiş ve sözleşme yapmıştı. Haziran ayında yapılan sözleşmeyle 31 yaşındaki futbolcu 1.6 milyon Euro (4.8 milyon lira) ücret alacak. Sabri, 15 maç oynarsa 300 bin lira, 30 maç oynarsa 300 bin lira daha kazanacak. Yeni maç başı ücreti de 45 bin liraya çıkmış durumda. Yani Sabri yeni sezonda 30 maçta forma giyerse kazancı 6.8 milyon lira (2.2 milyon Euro) olacak.