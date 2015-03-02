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Spor

Galatasaray yönetimi, Sabri ile sözleşme yenileyecek

Devre arasında transfer yapmayan Galatasaray, Sabri için prensibini bozdu

02 Mart 2015 14:30

Galatasaray taraftarının, “Sabri Reis” lakabıyla andığı Sabri Sarıoğlu ile sözleşme uzatılması kararı alındı. Görev süresi kısa olduğu için teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile sezon sonuna kadar anlaşma yapan, Sneijder ile mukavele yenilemeyi bile erteleyen sarı-kırmızılı yönetim, bu prensip kararını  Sabri Sarıoğlu  için bozuyor. Tecrübeli oyuncu yarın masaya oturacak.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sabri ile yarın masaya oturulacak, anlaşma sağlanırsa hemen imzalar atılacak.

Milliyet’in haberine göre, görev süresinin 2.5 ay sonra bitecek olmasından dolayı devre arasında transfer yapmayan, Sneijder’le uzun süreli yeni bir sözleşme imzalamayan, en önemlisi Hamza Hamzaoğlu ile sezon sonuna kadar anlaşan sarı-kırmızılı yönetim, bu prensip kararını Sabri Sarıoğlu için bozacak. Yönetim, Sabri’yi takımda tutmak için yarından itibaren görüşmelere başlıyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun olumlu raporuyla harekete geçen Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, tecrübeli futbolcunun sözleşmesini uzatmak için temaslara başlayacak.

 

1.25 milyon dolar

 

Sezon başında Ünal Aysal ve ekibinin isteği sonrası, Cesare Prandelli tarafından kadro dışı bırakılan ama yeni yönetimle beraber tekrar formasına kavuşan Sabri, kaptanlığının geri verilmemesini de dert etmeyip profesyonelce mücadelesini sürdürdü. Salih Dursun, Veysel Sarı ve Tarık Çamdal gibi yüksek bedelli transferlere rağmen Galatasaray’ın sağ bekinin değişmezi olan Sabri’ye tekliflerin olması üzerine Albayrak düğmeye bastı. 2002’den beri Galatasaray forması giyen ve altyapıdan gelen tecrübeli oyuncu, son olarak senelik 1 milyon 250 bin dolara imza atmıştı. Sabri bu rakamla takımda en az kazanan isimlerden biri olarak göze çarpıyor.

 

13 maçta görev aldı

 

Galatasaray’ın deneyimli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de 13 maçta görev aldı. 30 yaşındaki futbolcu gol atma başarısı gösteremezken 4 asist yaptı.

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