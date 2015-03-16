Sabri ve Semih'ten Galatasaray'a kötü haber!

Başakşehir mücadelesinde 2 puan kaybederek şampiyonluk yolunda darbe alan Galatasaray'a bir kötü haber de kaptan Sabri Sarıoğlu ile Semih Kaya'dan geldi. Sakatlıkları bulunan iki oyuncu, Cumartesi günü oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

TT Arena'daki Başakşehir maçında sol üst adalesinde ağrı hisseden Sabri Sarıoğlu, karşılaşmanın ikinci yarısına çıkamamıştı.

Tecrübeli futbolcu, yerini Tarık Çamdal'a bırakmıştı. Sabri'nin tedavisinin sürdüğü ancak Kasımpaşa karşılaşmasına yetişemeyeceği belirtildi. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Kasımpaşa maçında Sabri Sarıoğlu'nun yokluğunda Tarık Çamdal'a forma şansı verecek.

Ntvspor’da yer alan habere göre, sarı kırmızılılarda antrenmanda sağ üst adalesinden sakatlanan Semih Kaya'nın da tedavisi tüm hızıyla sürüyor. Ancak milli futbolcu Kasımpaşa maçına yetişemeyecek. Semih'in önümüzdeki hafta oynanacak Kardemir Karabükspor mücadelesine yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.