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Spor

Galatasaray taraftarında Sabri tartışması

Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı

19 Haziran 2015 11:01

Sarı-kırmızılı kulüp, Sabri Sarıoğlu ile 1+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı. Galatasaray, Sabri Sarıoğlu ile sözleşme yenilerken, alacağı paranın açıklanmasının ardından taraftarlardan büyük tepki geldi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, şöyle denildi:

"Profesyonel futbolcumuz Sabri Sarıoğlu ile şirketimiz arasında 1+1 sezon (son sene opsiyonlu) için sözleşme yenilenmesi konusunda mutabakata varılmıştır (opsiyon şartı futbolcunun 2015-2016 sezonunda 15 resmi müsabakada ilk 11'de oynaması veya 20 resmi müsabakada fiilen oynaması halinde geçerlilik kazanacaktır). Buna göre 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında (eğer uzatılırsa) futbolcuya her bir sezon için net 4.800.000 lire sabit transfer ücreti ve net 45.000 lira maç başı ücreti ödenecektir. Ayrıca futbolcunun ilgili sezonlarda 15 resmi müsabakada fiilen oynaması halinde, futbolcuya net 300.000 lira prim ödenir. 30 resmi müsabakada fiilen oynaması durumunda ise futbolcuya net 300.000 lira ekstra prim ödenir." 

 

Taraftar isyan etti

 

Sarıoğlu'nun alacağı paranın açıklanmasının ardından bazı taraftarlardan büyük tepki geldi. 

Twitter'da, #GalatasaraydaHirsizVar etiketi açılırken, çok sayıda taraftar sert ifadelerle tepki gösterdi.

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