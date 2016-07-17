Sabiha Gökçen'de 8 general 'cuntacı' iddiasıyla gözaltına alındı

Darbe girişiminin başarılı olması halinde oluşturulacak Sıkıyönetim Komutanlıkları'nın başına atanacağı iddia edilen 8 general dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine görei Sıkıyönetim Komutanlıkları'na atanması beklenen 8 generalin tümünün Hava Kuvvetleri'ne mensup olması ise dikkat çekiciydi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Balyoz ve Askeri Casusluk gibi davalarda Deniz Kuvvetleri ile birlikte en çok personelin tutuklandığı ve tasfiye edildiği kuvvet olarak öne çıkmıştı.

8 havacı general yakalandı

Başarısız darbe girişimin ayrıntıları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Hürriyet'in edindiği bilgilere göre darbenin başarılı olması halinde Sıkıyönetim Komutanlıkarı oluşturulacaktı. Bu komutanlıkların başına da Hava Kuvvetleri Komutanlıkları'nda görevli generaller atanacaktı. Tuğgeneral İrfan Can, Tümgeneral İmdat Bahri Biber, Tümgeneral Fethi Alpay, Tümgeneral Haluk Sahar, Tümgeneral Mehmet Özlü, Tuğgeneral Ahmet Biçer, Tümgeneral Şaban Umut, Tümgeneral Serdar Gülbaş gözaltına alındı.

İşte bu 8 havacı general dün akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 8 general İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Eski AKP'li vekilden darbe girişiminde bulunan askerlere "Biz asmadan kendiniz intihar edin" demişti. İşte o video: