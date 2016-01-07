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Başsavcılıktan AA'nın 'Sabiha Gökçen Havalimanı'na havanlı saldırı' haberlerine yalanlama

23 Aralık'ta meydana gelen patlamalarda bir kişi hayatını kaybetmişti

07 Ocak 2016 17:21

Anadolu Ajansı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın apronunda 23 Aralık'ta meydana gelen patlamalara ilişkin olarak yürütülen soruşturmada, havalimanına yaklaşık 2 kilometre mesafeden 4 havan mermisi atıldığının tespit edildiğini iddia etti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki patlamanın nedenine ilişkin Anadolu Ajansı'nın abonelerine duyurduğu haber nedeniyle yazılı bir açıklama yayınladı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun imzalı basın açıklamasında, "Başsavcılığımız yargı sınırları içerisinde bulunan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında 23 Aralık 2015 tarihinde meydana gelen ve bir vatandaşımızın ölümüne sebep olan patlamayla ilgili olarak, bugün bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada havalimanındaki patlamanın nedeninin havan topu mermisinin atılması olduğu ve ormanlık alanda havan topunu sabit tutmaya yarayan çatal ayakların bulunduğuna yönelik gerçek dışı haberler yapılıp yayıldığı tespit edilmiştir" denildi. 

 

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