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Sabiha Gökçen’deki patlama terör saldırısı mı?

Polis, 1 kişinin hayatını kaybetti 1 kişinin yaralandığı olayın terör saldırısı olabileceğinden şüpheleniyor

24 Aralık 2015 10:48

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın apronunda dün sabaha karşı 02.05’de meydana gelen patlamada başından yaralanan temizlik görevlisi Zehre Yamaç (30) hayatını kaybetti, Canan Çelik Burgucu ise elinden yaralandı. Polis, dışarıdan havan atışıyla yapılmış bir terör saldırı olduğundan şüpheleniyor.

Hürriyet’ten Aziz Özen ve Çetin Aydın’ın haberine göre patlamanın, dışarıdan yapılan havan atışından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, polis, ormanlık alandaki araştırmalarında ipucuna rastlamadı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım havalimanın güvenliği konusunda bir zafiyetin söz konusu olmadığını belirterek, “Uluslararası standartların hükmettiği bütün tedbirler alınmış durumda” dedi. Yıldırım, 5 uçakta küçük çaplı hasar olduğunu, bu uçakların hangara alınarak gerekli müdahalelerin yapıldığını belirtti.

Patlamanın olduğu sırada havalimanında bulunan bir görgü tanığı, yaşadıklarını, “İçerde yemek yiyorduk. Patlama seslerini duyduk. Yanılmıyorsam 3 kereydi” diye anlattı. Patlamanın etkisiyle çevreye saçılan metal parçaları, 206 numaralı körüğün önünde park pozisyonundaki bir uçağın yakınına düştü. 2 temizlik işçisi bu noktada parçaların hedefi oldu. İkinci hasar, bu noktanın yaklaşık 350 metre ilerisinde, 201 numaralı körüğün yakınlarında saptandı. Üçüncü hasar da 180 metre uzaktaki 17 numaralı açık park pozisyonunda belirlendi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Uçak iniş kalkışlarında hiçbir sorun yaşanmamaktadır” denilirken, Pegasus’un açıklamasında ise “Olay sırasında körükte ya da uçağımızda yolcu bulunmamaktaydı. Havalimanı normal operasyonuna devam etmektedir” ifadesine yer verildi. Patlamada hayatını kaybeden Zehre Yamaç’ın eşi, Musa Yamaç “4 ay önce havalimanında çalışmaya başladı. Gece vardiyasında çalışıyordu. O işe giderken ben işten geliyordum. Gece 01.00’de vardiyası başlamıştı. Bir saat sonra patlama meydana geldi. Onsuz yaşayamam” dedi. 

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