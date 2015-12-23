Sabiha Gökçen'deki patlamanın ardından Ulaştırma Bakanı: Herhangi bir zafiyet söz konusu değil

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, 02.05'te bir patlama meydana geldi. Patlamada, bir temizlik işçisi elinden, bir diğeri de kafasından yaralandı. Kafasından yaralanan Zehra Yamaç (30), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Birbirine yüzlerce metre uzaklıktaki üç uçakta da hasara sebep olan patlamanın ardından gözler, dışarıdan saldırı şüphesine çevrildi. Olaydan sonra havalimanı etrafındaki güvenlik önlemlerini artırılırken; polis, çevrede olayı aydınlatabilecek 'izler' aradı ancak patlamanın neden meydana geldiği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Patlamanın ardından konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, "Şu anda bir hükme varmak, yorum yapmak erken ama şunun bilinmesini isterim, havalimanının güvenliği konusunda herhangi bir zafiyet söz konusu değil. Uluslararası standartların hükmettiği bütün tedbirler, bütün detaylarıyla alınmış durumda" dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gece yaşanan patlamadan sonra artırılan güvenlik önlemleri çerçevesinde onlarca polis, havalimanı çevresindeki boş arazilerde gezerek patlamaya ilişkin ipuçları aradı.

2 temizlik görevlisi yaralandı, biri hayatını kaybetti

Apronda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, havalimanı temizlik görevlilerinden Canan Çelik Burgucu (33) elinden, Zehra Yamaç (30) ise kafasından yaralandı. Yaralılar, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Yamaç, hayatını kaybetti.



Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, itfaiye de tedbir amaçlı havalimanına geldi. Polis ekipleri uzun namlulu silahlarla ve çelik yeleklerle havalimanına çıkan tüm yollarda yoğun uygulama yaparak, bölgedeki araçları aradı.

Arama çalışmalarına helikopter de destek verdi. Atatürk Havalimanı'ndan bölgeye Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait kızılötesi kameraya sahip Bell 429 tipi helikopter gönderildi.

Görgü tanığı: Patlama seslerini duyduk, yanılmıyorsam 3 kereydi

Patlamanın meydana geldiği sırada havalimanında bulunan Devrim Saygılı tanık olduğu anları şöyle anlattı:

"Sesler duyduk, patlama sesleri geldi. Hepsi oydu aslında başka da bir şey duymadık. İçerde oturuyorduk yemek yiyorduk. Patlama seslerini duyduk. Yanılmıyorsam 3 kereydi. Sonra da görevlilerden öğrendik patlama olduğunu.''

Ulaştırma Bakanı: Havalimanının güvenliği konusunda bir zafiyet söz konusu değil

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın güvenliği konusunda herhangi bir zafiyetin söz konusu olmadığını belirterek, "Uluslararası standartların hükmettiği bütün tedbirler alınmış durumda" dedi.

Patlama sonucu yaralanan 2 kişiden birinin hayatını kaybettiğini anımsatan Yıldırım, 5 uçakta küçük çaplı hasar olduğunu, bu uçakların hangara alınarak gerekli müdahalelerin yapıldığını belirtti. Patlamayla ilgili tespitten sonra sabah saatlerinde uçak seferlerinin normale döndüğünü ifade eden Yıldırım, trafikte herhangi bir ertelemenin olmadığını bildirdi.

Olayın nedeniyle ilgili adli ve idari çalışmaların yapıldığını belirten Yıldırım, "Şu anda bir hükme varmak, yorum yapmak erken ama şunun bilinmesini isterim, havalimanının güvenliği konusunda herhangi bir zafiyet söz konusu değil. Uluslararası standartların hükmettiği bütün tedbirler, bütün detaylarıyla alınmış durumda. Kameralar, fiziki nöbet kulübeleri ve her türlü güvenlik tedbiri var. Çalışmalar bu da dikkate alınarak sürdürülüyor" diye konuştu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan açıklama

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş., havalimanı apron bölgesinde yaşanan patlamanın ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Terminal işletmesini yapmakta olduğumuz İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın apron bölgesinde 23.12.2015 tarihinde gece saat 02:00 civarında nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlamanın nedeni ile ilgili yetkililerin araştırmaları devam etmektedir. Terminalimizde uçak iniş kalkışlarında hiçbir sorun yaşanmamakta olup, uçuş operasyonu sorunsuz bir şekilde devam etmektedir" denildi.

Pegasus'tan açıklama

Patlamayla ilgili Pegaus'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''23 Aralık 2015 Çarşamba günü sabah 02:05'te, İstanbul Sabiha Gökçen havalimanında, uçak park sahasında henüz sebebi belirlenememiş bir patlama gerçekleşmiştir. Patlama sırasında, patlamanın gerçekleştiği alana yakın bir Pegasus uçağında bulunan 2 temizlik görevlisi arkadaşımız yaralanmış ve hastaneye sevk edilmiştir. Olay sırasında körükte ya da uçağımızda yolcu bulunmamaktaydı. Havalimanı normal operasyonuna devam etmektedir.''