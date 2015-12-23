Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki patlamada ağır yaralanan Zehra Yamaç hayatını kaybetti

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen patlamada biri ağır 2 kişi yaralandı. Patlamada ağır yaralanan Zehra Yamaç (30) hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, apronda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, havalimanı temizlik görevlilerinden Canan Çelik Burgucu (33) elinden, Zehra Yamaç (30) ise kafasından yaralandı. Yaralılar, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Yamaç, hayatını kaybetti.



Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, itfaiye de tedbir amaçlı havalimanına geldi. Polis ekipleri uzun namlulu silahlarla ve çelik yeleklerle havalimanına çıkan tüm yollarda yoğun uygulama yaparak, bölgedeki araçları aradı.

Arama çalışmalarına helikopter de destek verdi. Atatürk Havalimanı'ndan bölgeye Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait kızılötesi kameraya sahip Bell 429 tipi helikopter gönderildi.

Patlamanın meydana geldiği sırada havalimanında bulunan Devrim Saygılı tanık olduğu anları şöyle anlattı:

"Sesler duyduk, patlama sesleri geldi. Hepsi oydu aslında başka da birşey duymadık. İçerde oturuyorduk yemek yiyorduk. Patlama seslerini duyduk. Yanılmıyorsam 3 kereydi. Sonra da görevlilerden öğrendik patlama olduğunu.''

Seferler normale döndü

Sabah saatlerinde incelemelerin sürdüğü dakikalarda uçak seferlerinin normal olarak gerçekleştiği, yolcuların havalimanına giriş ve çıkışlarının da normal olduğu görüldü.

Vali Şahin: Patlamanın sebebi araştırılıyor

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 02.05'te nedeni belirsiz bir patlama meydana geldiğini kaydetti.

Patlamada yaralanan 2 temizlik görevlisinin hemen hastaneye kaldırıldığını ifade eden Şahin, “Patlamanın sebebine ilişkin incelemeler sürdürülüyor” dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan açıklama

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş., havalimanı apron bölgesinde yaşanan patlamanın ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Terminal işletmesini yapmakta olduğumuz İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın apron bölgesinde 23.12.2015 tarihinde gece saat 02:00 civarında nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlamanın nedeni ile ilgili yetkililerin araştırmaları devam etmektedir. Terminalimizde uçak iniş kalkışlarında hiçbir sorun yaşanmamakta olup, uçuş operasyonu sorunsuz bir şekilde devam etmektedir" denildi.

Pegasus'tan açıklama

Patlamayla ilgili Pegaus'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''23 Aralık 2015 Çarşamba günü sabah 02:05'te, İstanbul Sabiha Gökçen havalimanında, uçak park sahasında henüz sebebi belirlenememiş bir patlama gerçekleşmiştir. Patlama sırasında, patlamanın gerçekleştiği alana yakın bir Pegasus uçağında bulunan 2 temizlik görevlisi arkadaşımız yaralanmış ve hastaneye sevk edilmiştir. Olay sırasında körükte ya da uçağımızda yolcu bulunmamaktaydı. Havalimanı normal operasyonuna devam etmektedir.''