Sabiha Gökçen'deki patlamanın arkasında ne var?

Sabiha Gökçek Havalimanı'ndaki patlamanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Birbirine yüzlerce metre uzaklıktaki üç uçakta da hasar meydana geldi. Bu durum havalimanına dışarıdan bir saldırının yapılmış olma ihtimalini de gündeme getirdi. Patlamada yaralanan temizlik işçisi Zehra Yamaç hayatını kaybetti.

206 NO’lu köprüdeki uçak

Parçaların isabet ederek hasara yol açtığı ilk nokta 206 numaralı köprünün önünde park pozisyonundaki uçağın çok yakını. 2 kadın işçi bu noktada vücutlarına isabet eden parçalarla yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 30 yaşındaki temizlik işçisi Zehra Yamaç ve mesai arkadaşı Canan Burgulu (34) ile bu noktada çalışıyordu. Patlamanın yol açtığı parçalar Yamaç’ın başına Burgulu’nun da koluna isabet etti.

Uçaklara da parça isabet etti

İkinci hasar, bu noktanın yaklaşık 350 metre ilerisinde 201 numaralı köprü yakınlarında tespit edildi. Uzman ekipler ilk incelemeleri sonucunda üçüncü hasarı da 180 metre uzaklıktaki 17 numaralı açık park pozisyonunda belirledi. Park halindeki bazı uçakların yolcu camı ve gövdelerinde de parça çarpmasından kaynaklanan hasar tespit edildi. Hasar gören uçak sayısının en az 3 olduğu öğrenildi.

Dışarıdan saldırı ihtimali...

Polis ve yetkililerin olay yerindeki incelemeleri sürerken, patlamanın havalimanını dışardan hedef alan bir saldırıdan kaynaklandığı ihtimalinin de değerlendirildiği belirtildi.