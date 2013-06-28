Sabiha Gökçen Havaalanı'nın adı değişebilir

Hükümet 2011'de çalıştaylarla başlattığı Alevi açılımını canlandırmak için harekete geçti. Yeni süreci Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ yürütecek. Çalışmalar kapsamında, Dersim operasyonunda görev alan pilotlardan Sabiha Gökçen'in adını taşıyan havaalanının isminin değiştirilmesi de öneriler arasında yer aldı.

Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2011'de çalıştaylarla başlatılan Alevi açılımında atılacak yeni adımlar belirlendi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ başkanlığındaki heyet Alevi açılımını hızlandıracak çalışmalara başladı. Bozdağ başkanlığındaki AK Parti Grup Başkanvekillerinin de yer aldığı üst düzey heyet, önümüzdeki hafta bir toplantı yaparak, Alevi Çalıştayları'nda ortaya çıkan talepler doğrultusunda atılacak yeni adımları belirleyecekler.

Rapor Başbakan'a sunuldu

Bozdağ'ın bu hafta başında Alevi Çalıştaylarının ardından şimdiye kadar atılan adımların yer aldığı bir raporu Başbakan'a sunduğu öğrenildi. Bozdağ başkanlığındaki heyetin yaptıkları çalışmaların ayrıntıları da belli oldu. Dersim operasyonunda görev alan pilotlardan Sabiha Gökçen'in adını taşıyan havaalanının isminin değiştirilmesinin de önerildiği raporda, Alevi vatandaşlar için atılan adımlar şöyle sıralandı: 'Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarında Alevilik konusu işlenmeye başlandı','Muharrem ayında 45 Alevi Dedesi yurt dışındaki Alevi vatandaşlarımıza hizmet için yurt dışına gönderildi', 'Üniversitelere Alevi Araştırma Merkezleri açıldı', 'Madımak Oteli, Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürüldü', '13 Alevi Klasiği Türkçe'ye çevrildi', 'Cemevi sayısı AK Parti iktidarı döneminde 300'ün üzerine çıkarıldı.'

Katliamı hatırlatıyor

Raporda, tarihe Dersim Katliamı olarak geçen hava saldırısında görev alan Sabiha Gökçen'in isminin verildiği havalanının isminin değiştirilmesi de önerildi. Hükümet, Dersim katliamını hatırlattığı için Alevilerin rahatsız olduğu havaalanının adının değiştirilmesini gündemine aldı. Sabiha Gökçen isminin değiştirilmesi açılım kapsamında atılacak ilk adımlardan biri olacak. Gökçen, katliamın ardından verdiği bir röportajında şu itiraflar da bulunmuştu: 'Dersim'deki uçuşlarım daha heyecanlı olmuştur... İnsan evvela bombalarını atıyor, bundan makineli tüfeğe geçiyor. Dersim'deki ilk bombardımanın heyecanını unutamam.'