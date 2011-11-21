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AKP'li Metiner: Sabiha Gökçen Havalimanı'nın adı değiştirilsin

Dersim olaylarını araştırmak için komisyon kurulmasını öneren AK Parti’li Mehmet Metiner, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın adının değiştirilmesini istedi.

21 Kasım 2011 02:00


T24 - Dersim olaylarını araştırmak için komisyon kurulmasını öneren AK Parti’li Mehmet Metiner, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın adının değiştirilmesini istedi.


Ak Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, Dersim olayıyla ilgili iki öneride bulundu.
 

Dersim olaylarını araştırmak için komisyon kurulmasını isteyen Milletvekili Mehmet Metiner, Dersim olayları sırasında Hava Kuvvetleri'nden 3 uçak filosu ile havadan saldırı gerçekleştirdiği iddiasıyla Sabiha Gökçen'in adının verildiği havalimanın da isminin değiştirilmesini istedi.
 

Metiner, "Bu somut iki teklife CHP de sıcak bakıyorsa, Dersim'le ilgili tarihsel yüzleşmeye hazır hale geleceğimiz ve bir özür faslının başlayacağını da düşünebiliriz” dedi.
 
"Tunceli'nin adı Dersim olsun"


Mehmet Metiner, ayrıca Tunceli adının “Dersim” olarak değiştirilmesi gerektiğini belirterek, “CHP sıcak yaklaşım gösterirse, bunu ortak mutabakata dönüştürebiliriz” dedi.


Metiner, Birinci Meclis döneminde de “Dersim” olan Tunceli'nin adının tekrar iade edilerek, “Dersim ile yüzleşmede önemli bir adımın daha atılmış ve bunun da bir özür dilemenin başlangıç olacağını” savundu. Metiner, “Dersim halkının hafızalarında 'Tunceli' ismi, baskı ve sindirme politikalarıyla özdeşleşmiştir. Bu ismin yerine Dersim adınını tekrar verilmesi gerektiğine inanıyorum” görüşünü ifade etti.


Metiner, “Konuyu TBMM Gündemine Kanun teklifi olarak mı taşıyacaksınız?” sorusuna karşılık, “Yarın TBMM Genel Kurulunda bu konuda gündemdışı konuşma yapmak için başvuruda bulundum. Gündemdışı konuşma olmazsa, bir basın toplantısı yapacağım. CHP buna sıcak yaklaşım sergilerse, o zaman karşılıklı olarak bunu ortak mutabakata dönüştürebiliriz” dedi.




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