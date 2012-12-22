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Yaşam

Sabiha Gökçen: Dersim'deki ilk bombardıman heyecanını unutamam

Sabiha Gökçen: Muhasama (çarpışma) meydanında canlı hedef üzerine bomba atmak insana hiç acımak hissi vermiyor. İnsan yalnız vazifesini görmek için aramayı, vurmayı düşünüyor

22 Aralık 2012 18:29

"Kürt Tarihi" dergisinin yeni sayısında, kayıtlara "dünyanın ilk kadın savaş plilotu ve ilk Türk kadın pilot" olarak geçen Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'in, Dersim bombardımanına ilişkin anlatımlarına da yer verildi. Dergi, Gökçen'in, Tan gazetesine yaptığı açıklamada dile getirdiği "Dersim'deki uçuşlarım daha heyecanlı olmuştur... İnsan evvela bombalarını atıyor, bunlar bittikten sonra canlı hedef görürse makineli tüfeğe müracaat ediyor. Dersim'deki ilk bombardımanın heyecanını unutamam" sözlerine yer verdi.

Oral Çalışlar, Radikal'deki köşesinde, yayın yönetmenliğini Mesut Yeğen'in yaptığı "Kürt Tarihi" dergisinin aralık-ocak tarihli dördüncü sayısında yer alan bazı dosyaları duyurdu. Çalışlar'ın, derginin Dersim olaylarına ilişkin dosyasına da yer verdiği yazısının "Pilot Sabiha" başlıklı bölümü şöyle:

 

Pilot Sabiha

 

Dersim katliamının en tartışmalı isimlerinden biri, Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçen... O dönem ‘Kahraman Türk kızı’, ‘Türk’ün kanatlı Amazonu’ diye anılan Sabiha Gökçen’le, Tan adına, dönemin ünlü gazetecisi Ahmet Emin Yalman görüşür. Kırmızı Ordu Tayyaregâhı’ndaki görüşmede Gökçen, harekât günlerini şöyle anlatır:

"Dersim’deki uçuşlarım daha heyecanlı olmuştur. Bir-iki defa pilot, fakat ekseriyetle rasıt olarak uçtum. Böyle vaziyetlerde insan harp heyacanını rasıt mevkiinden daha iyi duyuyor. İnsan evvala bombalarını atıyor, bunlar bittikten sonra canlı hedef görürse makineli tüfeğe müracaat ediyor. Dersim’de ilk bombardımanın heyecanını unutamam...

Muhasama (çarpışma) meydanında canlı hedef üzerine bomba atmak insana hiç acımak hissi vermiyor. İnsan yalnız vazifesini görmek için aramayı, vurmayı düşünüyor..."

İşte yakın tarihimizden güncelliğini koruyan bir kesit, bir zihniyet fotoğrafı...

Kürtlerin ‘Sabiha Gökçen Havaalanı’ ismine karşı çıkmalarının nedenlerini anlamak açısından belki bunlar da size bir ipucu sunar.

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