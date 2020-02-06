Sabiha Gökçen’de parçalanan uçağın karakutusu bulundu, yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlendi

İzmir-İstanbul seferini yapan ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda iniş sırasında parçalanan uçağın karakutusu bulundu. Kazada hayatını kaybedenlerin Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt olduğu belirlendi. Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ait kara kutu olarak adlandırılan CDR ve FDR bulundu. Cihazların hasarsız olduğu tespit edildi. Cihazların THY Teknik'te analiz edilebileceği kaydedildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde Pegasus Havayolları'na ait bir yolcu uçağı pistten çıktı. Uçakta bulunan yolculardan 3'ü yaşamını yitirirken, 174'ü de yaralandı.

Kaza sonrası yapılan incelemelerde uçağa ait kara kutulara ulaşıldı. THY Teknik'te kara kutuların incelenmesinin ardından kazaya ilişkin kayıtlar da ortaya çıkmış olacak. İncelemelerin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

Pegasus Havayolları Genel Müdürü'nden açıklama

Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, kazaya ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. "Can kaybının, hasarların, yaralanmaların olduğu bir noktada çıkıp konuşmak hiç kolay değil" diyen Nane, zaman zaman konuşmakta zorlandı. Pilotlarının risk almamaları, stabil yaklaşım yapmaları ve riskli durumlarda pas geçmeleri konusunda şirket tarafından teşvik edildiklerini söyleyen Nane, çalışmaların devam ettiğini, kara kutunun deşifre işleminin sürdüğü bilgisini paylaştı. Nane, "Hep birlikte raporun çıkmasını bekliyoruz" dedi.

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ABD’den de heyet geliyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçağın pistten çıkmasıyla meydana gelen kazayı araştırmak üzere Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi’nde komisyon oluşturulurken, buradaki uzmanlarla çalışmak için ABD’nin havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkillerinden oluşan heyet de Türkiye’ye gelecek.

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Ne olmuştu?

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait içerisinde 2'si bebek 177 yolcu, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 kişi bulunan uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, mürettebat dahil 3'ü ağır 180 kişi de yaralandı.