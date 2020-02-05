Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 180 kişi yaralandı

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait içerisinde 2'si bebek 177 yolcu, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 kişi bulunan uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 180 kişi de yaralandı.

İzmir-İstanbul seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC IZK kuyruk tescili, Açelya isimli Boeing B737 800 tipi, Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı 17.05'te İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalktı. Saat 18.18'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada, piste tutunamayarak toprak zemine kayan uçak 3 parçaya ayrıldı.

Kazanın hemen ardından olay yerine 112 Acil, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilirken, bazı yolcular uçağın durduğu anda, acil çıkış kapısından ayrıldı.

Olayın sonrasında, kazaya ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, uçağın kötü hava koşulları nedeniyle piste tutunamayarak, 50-60 metre süreklendiğini ve 30 metrelik yükseklikten düştüğünü açıkladı.

Bakan Koca: 3 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada, 3 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Bakan Koca, 3'ü ağır, 180 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İstanbul Valisi: Bu şekilde kurtulduğumuz için mutluyuz

Vali Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçekten bu şekilde kurtulduğumuz için mutluyuz. Yangın çıkabilirdi. Soğutma çalışmaları vakit aldı. 1-2 kişi haricinde yaralıların durumu ağır değil. Havalimanı şu anda kapalı.

Sabiha Gökçen Havaalanı Kriz Merkezi’ndeyiz. 18.19’da Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkan uçakta 2'si bebek 177 yolcu, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 kişi bulunuyordu.".

Özel hastaneye getirilen bir kişi ağır yaralı

Uçak kazasında yaralanan 32 kişi de Kurtköy'de bulunan özel bir hastaneye getirildi. Aralarında 4 yaşında bir kız çoğunun da bulunduğu 32 yaralıdan birinin durumu ağır. Ağır yaralı kişinin ameliyatı ise halen devam ediyor.

Pilotların kimlikleri belli oldu

Pegasus Havayolları’nın İzmir-İstanbul seferini yaparken pistten çıkan uçağının pilotlarının isimleri belli oldu. Uçakta görevli kaptan pilotun M.Aslan, yardımcı pilotun ise F. Pondaag olduğu öğrenildi.

Son bilgilere göre pilotlar ağır yaralı olarak uçaktan çıkarılarak hastaneye sevk edildi.





Parçalanan uçağın telsiz konuşmaları ortaya çıktı: Rampaya doğru aşağıya indik, şu an göremiyorum

Uçak mühendisi Doç. Kul: Düşüş nedeniyle parçalandığını düşünüyorum

Uçak mühendisi Doç. Dr. Haluk Kul, uçakta büyük bir yangın çıkmamasının mucize olduğunu belirterek, "Uçağın süratten değil, düşüş nedeniyle parçalandığını düşünüyorum. Kokpit iniş takımına bakıyorum, göremiyorum. İniş takımları içeri girdiyse, o bölgedeki yolcularda hasar olabilir" diye konuştu.

Öğretmen pilot Kazım Dikici: Çok nadir görülen bir olay

NTV yayınında kazayı değerlendiren öğretmen kaptan pilot Kazım Dikici de, olayın çok nadir görüldüğünü belirterek, şunları söyledi: "Bugün İstanbul'da hava alışılagelmedik biçimdeydi. Uçağımızın inme teşebbüsü anında çok sık görmediğimiz bir hadise gerçekleşmiş. Rüzgarın ters taraftan gelmesi, havanın kırılmasından dolayı inişte kontrolü kaybedebiliyorlar. İstanbul'da ciddi bir yağmur da vardı.



Uçak indikten sonra, kaydığı anda tekerinin herhangi bir şekilde pist dışındaki toprağa gömülmesi, kırılmaya sebep olmuş olabilir. Görüntüler gerçekten vahim. Kokpitin kanada doğru dönüp parçalanmış olması, benim aklıma bunu getirdi.

Meteorolojik hadiseler ani değişiklikler. Kaptanlar olarak hazırlıklı olarak hareket ediyoruz ama bazı durumlarda maalesef alçalma sırasında bile değişebiliyor. Bugün İstanbul Havalimanı'nda da iniş kalkışlarda ciddi sıkıntı yaşandı. Çok nadir görülen bir hadise."

Soruşturma başlatıldı

Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattığını açıkladı.

Pegasus'tan ilk açıklama

Pegasus'un kaza sonrası yapılan ilk açıklamasında, can kaybı olmadığı belirtilerek "İzmir(ADB)-İstanbul(SAW) seferini yapan PC2193 / TC-IZK kuyruk tescilli uçağımız, bugün (5 Şubat 2020) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. Can kaybı bulunmuyor, yaralı yolcularımız hastanelere sevk ediliyor" ifadeleri kullanıldı.