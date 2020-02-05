Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı

İzmir-İstanbul seferini gerçekleştiren Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkarak toprak zemine çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı Kontrol Kulesi ile arama kurtarma ekipleri arasındaki diyaloglar ortaya çıktı. Konuşmalarda, "İnişi müteakiben pist başından mevcut rampaya doğru aşağıya indi, şu an göremiyorum" diyalogları yer aldı.

TIKLAYIN - Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı

Bu akşam saatlerinde İzmir-İstanbul seferini gerçekleştiren Pegasus Havayolları'na ait uçak iniş yaptıktan sonra duramayarak pistin sonundaki toprak zemine çıktı. Havalimanında acil durum ilan edilirken, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için izin bekleyen havadaki uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürerken telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

Konuşmalarda şu diyaloglar yer aldı:

Kule: İnişine müteakiben 2,4 pist başından mevcut rampa üzerine doğru aşağıya indi şu anda göremiyoruz.

Ekipler: Anlaşıldı şu anda göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz.

Kule: Ambulanslar da gidiyor mu?

Kule: Pilota anons ediyor: İfadelerim alınabiliyor mu?

Ekipler: Şu andaki bulunduğumuz mevkide uçağa müdahale etme imkanımız yok.

Kule: Herhangi bir yangın veya patlama başka bir şey takip edebiliyor musunuz?

Ekipler: Şu anda uçakta alev veya duman gözükmüyor ama parçalanmış uçak.

Kule: Bütün ekipler müdahale etsin.