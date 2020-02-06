Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Nane'den kazaya ilişkin açıklama

Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, kazaya ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. "Can kaybının, hasarların, yaralanmaların olduğu bir noktada çıkıp konuşmak hiç kolay değil" diyen Nane, zaman zaman konuşmakta zorlandı. Pilotlarının risk almamaları, stabil yaklaşım yapmaları ve riskli durumlarda pas geçmeleri konusunda şirket tarafından teşvik edildiklerini söyleyen Nane, çalışmaların devam ettiğini, kara kutunun deşifre işleminin sürdüğü bilgisini paylaştı. Nane, "Hep birlikte raporun çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Pegasus'un uçaklarının yaş ortalamaları hakkında da bilgi veren Nane, "Bu tür olaylar birçok faktörün bir araya gelmesinden oluşmaktadır" diye konuştu. Nane, hastanedeki yaralılardan 56'sının taburcu edildiğini söyledi.

"Biliyorum kafanızda bir sürü soru var. Bu kaza nasıl, neden oldu diye. Soru alacak bir konumumuz ve durumumuz yok. Ben arkadaşlarımla hastaneye gideceğim. Elimdeki tüm bilgileri sizlerle paylaştım" diyen Genel Müdür Nane, gazetecilerin sorularını kabul etmedi.

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait içerisinde 2'si bebek 177 yolcu, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 kişi bulunan uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 180 kişi de yaralandı. TIKLAYIN - Sabiha Gökçen’de parçalanan uçağın karakutusu bulundu, yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlendi

Mehmet Nane'nin açıklaması şöyle:

"Kaza sonrası birinci önceliğimiz uçağa bir an önce ulaşmak ve yaralılarımızı kurtarmak. Bu amaçla da gerekli ekiplerimizi hareket ettirmek olmuştur. 18-19'da kazanın meydana gelmesinden sonra 18:36'da bizim kendi kaza yönetmeliklerimiz doğrultusunda benim başkanlığımda 18 kişilik bir ekip toplanmış ve kazayı sevk ve idareye başlamıştır. Uçakta 177 yolcumuz, 6 mürettebatımız toplam 183 kişi vardır. Maalesef 3 vefatımız oldu. 180 misafirimiz kabin çalışanlarımız dahil hastanelere sevk edildi. 23 hastaneye sevk edildi. Biraz önce gelmeden saat 1 itibariyle hastaneye sevk edilenlerden 56 tanesi taburcu oldu. Gerek yakınları vefat eden aileler, gerekse hastanelerimizde, aile destek ekiplerimiz görevli olarak nöbetleşe her türlü desteği vermek için çalışmaktadır. Dün akşam itibariyle Sabiha Gökçen Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ve Pegasus Genel Müdürlüğü'nde üç ayrı kriz merkezi kurulmuştur. Hava meydanlarında kurulan kriz merkezlerini il valilerimiz yönetmiştir.

Gece Sayın İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya'nın açıklamasıyla 3.30 itibariyle Sabiha Gökçen'deki kriz masası dağıtılmış, saat 4 itibariyle Sabiha Gökçen Hava Meydanı açılarak operasyonlara başlanılmıştır. Bu zorlu süreç bizler kadar yaralananlar vefat eden yolcularımızın yakınları için de zor bir süreçtir. Biz bu süreci en etkili şekilde atlatabilmek için otoritelerle birebir irtibatlı çalıştık. O nedenle de biliyorsunuz sivil havacılık regülasyonları olan ve çok katı şekilde yönetilen bir sektördür. Kaza gerçekleştiği andan itibaren komuta otoriteleri geçer, bu hava meydanı otoritesi yeri geldiğinde vali yardımcısıdır. Dün olduğu üzere illerde valilerimiz devreye girmiştir. Onların yönetiminde her türlü bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Buna yapılacak ilk açıklama da dahildir. Herhangi bir kamuoyu otoritesi olmadan bizim şirket olaraktan bir açıklama yapma yetkimiz yoktur.

Biliyorum kafanızda bir sürü soru var. Bu kaza nasıl, neden oldu diye. Hali hazırda ulaştırma bakanlığımıza bağlı Kaza Araştırma İnceleme Kurumu yetkilileri çalışmalarını devam ettirmekte. Çalışmalar halen devam etmekte. Saat 2 gibi devreye girdiler. Kara kutularımız alındı, emniyet altına alındı, onların deşifresi çalışmaları başlatıldı. Hep birlikte KAYİK raporunun çıkmasını bekliyoruz.

Havacılık çok regüle bir sektördür. Bu regülasyon uluslararası otoriteler tarafından kontrol ve denetlenmektedir. Biz de Pegasus olarak kurulduğumuz günden beri gerek yerel gerek uluslararası otoritelerle birlikte çalışmakta, kurallara birebir uyum içerisinde hareket etmekteyiz. Bu işe alım sürecinden bagaj geçimine kadar geçen süreci kapsamaktadır. Tüm bu süreç Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün yayınladığı kanun ve regülasyonlar tarafından yapılmaktadır. Bunlar da uluslararası regülasyonlarla uyumludur.

"Tüm pilotlarımız risk almamaları, stabil yaklaşım yapmaları, risk görüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devam etmeleri için teşvik edilirler"

Emniyet yönetim sistemimiz uluslararası standartlarda, regülasyonun gerekliliğini karşılayan, yüksek emniyet kültürünü otomasyonla destekleyen ve safa olarak adlandırılan Avrupa Birliği Emniyet Takip Programı ile birebir uyumludur. Şirketimizin yıllık bazda skorları Avrupa Birliği standartlarının üzerindedir. Tüm pilotlarımız risk almamaları, stabil yaklaşım yapmaları, risk görüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devam etmeleri için teşvik edilirler. Bu uygulamalarımız sözde değildir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ve EASA tarafından her yıl denetlenmektedir.

"Uçaklarımız 5.3 yaş ortalamasıyla teknik güvenilirliği çok yüksek, genç uçaklardır"

Uçaklarımız 5.3 yaş ortalamasıyla teknik güvenilirliği çok yüksek, genç uçaklardır. Bu uçaklarımızın bakımları birebir uçuşa elverişlilik açısından takip edilir. Bu tür olaylar birçok faktörün bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Bu nedenle kaza araştırma sürecinde çıkacak her türlü geliştirme ve iyileştirmeyi yerine getireceğimizi peşinen taahhüt ederiz. Kimsenin de bu konuda şüphesinin olmaması gerekmektedir.

Buraya gelmek hiç kolay değil. Özellikle can kaybının ve hasarların yaralanmaların olduğu noktada çıkıp konuşmak hiç kolay değil. Ama bundan sonraki ana işimiz bu yaraları sarmak için bize düşen ne görev varsa yapmaktır.

"Ben bu süreçte bize destek olan tüm kamu kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Bu yaraları ne kadar hızlı sararsak, giden canları geri getirmek mümkün değil. "

"Elimizden geleni yapmayı kendimize görev olarak edindik. Bu acılı günümüzde mesajlarımızı iletmemize yardımcı olduğunuz için ben şahsım ve şirketim adına sizlere çok teşekkür ederim."