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Kültür-Sanat

Sabahattin Ali'nin kızı: Ne kadar bilgisiz bir nesil yetiştirmişiz

"Maalesef bunları görmek de son derece üzücü"

18 Ekim 2016 16:12

TV8'de yayınlanan 'Aramızda Kalmasın' programında Funda Özkalyoncuoğlu'nun "Aa Madonna var mıydı o yıllarda" sorusuna ilişkin Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali " Ne kadar bilgisiz ve bilinçsiz bir nesil yetiştirdiğimiz ortada" dedi.

Sözcü'nün haberine göre, Filiz Ali "yaşananlar aslında son derece trajikomik. Yapılan bu konuşmalar ve sonrasında sosyal medyada hakarete dönen yorumları ne yazık ki ben de gördüm. Funda Özkalyoncuoğlu’nun açıklamalarını da gördüm kendisine bir linç kampanyası yürütüldüğünü söylemiş. Ama yaşananlara bakınca aslında ne kadar bilgisiz ve bilinçsiz bir nesil yetiştirdiğimiz ortaya çıkıyor. Maalesef bunları görmek de son derece üzücü" ifadesini kullandı.

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Sabahattin AliFiliz AliKürk Mantolu MadonnaBilgisiz bir nesilFunda ÖzkalyoncuoğluAramızda Kalmasın

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