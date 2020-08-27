Sabah yazarından 'Fatih Portakal' yorumu: Ruhunu ve bedenini dengeleyeyim derken, toprağın ritmini de bozar bu

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, Fatih Portakal'ın FOX TV'den ayrılarak emekliliğine isteme kararını yorumladı. Tuna, "Ruhunu ve bedenini dengeleyeyim derken, toprağın ritmini de bozar bu. Neyse ki ekranlardan uzaklaştı da 'bilinçli cehaletinin' etkisi takipçileriyle sınırlı kaldı" görüşünü savundu.

Portakal'ın "Biz denek miyiz? Deneğiz! Ya yan etkileri görülüp istenmeyen sonuçlar yaşanırsa bunun hesabı nasıl verilecek..." tweetine köşesinde yer veren Tuna, Elemanın maksadı hakikate ilişkin olsa, ne bileyim, 'yurdum insanının' sağlığına dair herhangi bir endişe taşısa mahut tweeti atmadan evvel bir araştırır, sorardı." değerlendirmesinde bulundu.

Tuna, "Bu kadar cehalet trollerde yok, bu nedir? Hayır yani, ruhunu ve bedenini dengeleyeyim derken, toprağın ritmini de bozar bu. Fakire soracak olursanız, söz konusu tweet cehaletten ziyade algı operasyonu ürünü. Zira, 'cehalet' algı operasyonuna yarıyorsa, bunlar için hiç sorun yok. Yalan veya cehalet hiç fark etmez, yeter ki amaçlarına hizmet etsin. Sayın Erdoğan'ı iktidardan düşüreceğine inansalar, 'dünya öküzün boynuzları üzerinde duruyor' bile derlerse şaşmam!" ifadesini kullandı.

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