Sabah yazarı Uluç'tan basın kartı tepkisi: Doğan Tılıç'ın kartını iptal etmek, devlete güveni sarsmaktan başka ne işi yarar!

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, çok sayıda gazetecinin basın kartının iptal edilmesini bugünkü köşesine taşıdı. Uluç, BirGün gazetesi yazarı Doğan Tılıç'ın kartının iptal edildiğini anımsatarak, "Doğan'ın kartını iptal etmek, devlete ve devleti yönetenlere güveni sarsmaktan başka ne işe yarar, ha!" düşüncesini dile getirdi.

Uluç yazısında, "Dün Melih Altınok'u da keyifle okudum. Sabah'la çok uzak kutuplardan bir gazeteci Doğan Tılıç'ın basın kartını iptal etmişler. Melih isyan ediyor.. 'Fikri ayrı ama, Doğan 'gazeteci'dir' diyor.. Doğan'ın haklarını savunuyor. Aslında mesleğini savunuyor, o da ayrı.. Doğan'ın kartını iptal etmek, devlete ve devleti yönetenlere güveni sarsmaktan başka ne işe yarar, ha! Hangi FETÖ'cü yaptı bu işi?" ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN | Gazetecilerin basın kartı iptal ediliyor, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı suskun

TIKLAYIN | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Basın kartları en hassas olduğumuz konular arasında

Ne olmuştu?

Basın İlan Kurumu’nun reklam kesme cezası uyguladığı Evrensel gazetesi çalışanlarının sarı basın kartları iptal edildi. Evrensel gazetesinin ardından yenilenme için başvuru yapmış olan ve uzun süredir bekleyen çok sayıda gazetecinin basın kartının iptal edildiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun iptallere ilişkin, "Basın Kartları konusu bu birikimimizle ele aldığımız ve bugünün şartlarını gözettiğimiz en hassas konular arasında." açıklamasını yapmıştı.