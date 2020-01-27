Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Basın kartları en hassas olduğumuz konular arasında

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, çok sayıda gazetecinin basın kartının iptal edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun, "Basın Kartları konusu bu birikimimizle ele aldığımız ve bugünün şartlarını gözettiğimiz en hassas konular arasında" ifadesini kullandı.

Altun Twitter hesabından "İletişimin her alanıyla ilgili Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan birikimimizle hareket ediyor ve kurumsal bir perspektif sunuyoruz. Basın Kartları konusu bu birikimimizle ele aldığımız ve bugünün şartlarını gözettiğimiz en hassas konular arasında." paylaşımında bulundu.

TIKLAYIN | Gazetecilerin basın kartı iptal ediliyor, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı suskun

Altun paylaşımında şunları kaydetti:

Basın Kartları | Yanlış bilinen doğrular

*Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığınca basın kartına yönelik tüm işlemler, Basın Kartı Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

*İlk basın kartı veya sürekli basın kartı başvurularının yanı sıra; genel kart değişimi, kayıp, yıpranma, kurum değişikliği, mesleğe geri dönme gibi nedenlerle de yeni basın kartı başvuruları yapılmaktadır.

*İletişim Başkanlığı basın kartı başvuru sistemi açıktır ve güncel olarak başvurular almaktadır.

*Başvuruların ardından değerlendirme süreci, basın kartının itibarını koruyacak şekilde yürütülmektedir.

*Bu kapsamda, başvuru sahibinin Basın Kartı Yönetmeliğinde belirtilen ‘basın kartı verilecek kişilerde aranan şartları’ taşıyıp taşımadığını derinlemesine araştırmalar yapılmaktadır.

*İletişim Başkanlığı kurulduğunda itibaren değerlendirme süreci tamamlanan 13.372 medya mensubuna yeni basın kartları teslim edilmiştir.

*Bu sayının içinde ulusal ve yerel ölçekli bütün medya kurumlarından çok farklı unvanlarda medya emekçileri yer almaktadır.

*Şu anda değerlendirme süreci devam eden başvuru sayısı 894’tür.

*Bu süreçte, teknik kriterlerin yanı sıra başvuru sahibinin; gerçekten mesleki faaliyet icra edip etmediği, herhangi bir terör örgütüyle bağlantı şüphesi, mahkûmiyet kararı ya da meslek onurunu zedeleyici tutumları gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurulmaktadır.

*Mevcut durumda değerlendirme süreci decam eden kartlarla ilgili herhangi bir iptal durumu söz konusu değildir.

*Basın kartına yönelik henüz neticelenmemiş yenileme başvuruları hâlâ aktiftir.

*Özellikle bazı medya kurumlarında çalışanların katlarının iptal edildiği iddiası kesinlikle gerçek dışıdır.

*Her kurumda yeni basın kartını alanlar da olduğu gibi, değerlendirmesi devam edenler de bulunabilmektedir.

*Kendilerine basın kartı verilmediğini iddia eden kurumlarda da yeni basın kartlarını alanların bulunması bile bu art niyetli girişimi boşa çıkarmaktadır.

*Değerlendirmesi devam eden başvurulara ilişkin süreç tamamlandığında başvuru sahiplerine gerekli bildirimler yapılacaktır.

Ne olmuştu?

Basın İlan Kurumu’nun reklam kesme cezası uyguladığı Evrensel gazetesi çalışanlarının sarı basın kartları iptal edildi. Evrensel gazetesinin ardından yenilenme için başvuru yapmış olan ve uzun süredir bekleyen çok sayıda gazetecinin basın kartının iptal edildiği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iptallere ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Kartı iptal edilen gazetecilerin 'Basın Kartı Destek Hattı'na da ulaşmakta zorlandıklarını ifade edildi.