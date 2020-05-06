Sabah yazarı Uluç: Milliyet gazetesi Abdi İpekçi'nin 'Milliyet'ini anlatmakta pek başarılı olamamış

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Milliyet gazetesinin 70. yılına özel çıkardığı eki bugünkü köşesinde eleştirdi Uluç, "3 Mayıs'ta Milliyet 70 yaşına girmiş. Bir de ekle, o günleri anmışlar gazetelerinde.. Ama bugünkü gazetede o günleri yaşamış tek kişi olmadığından belki de, pek başarılı olamamışlar, Abdi İpekçi'nin dünyaca ünlü gazetesini anlatmakta" görüşünü savundu.

Uluç, "Öyleydi gerçekten... Sedat Simavi'nin Hürriyet'i hep çok satardı ama, dünya için en saygın Türk gazetesi Karacan ve Abdi İpekçi'nin Milliyet'i idi. Ankara'da Yankı nasıl okulsa, İstanbul'da da Cumhuriyet'le birlikte Milliyet okuldu, ayrıca... Ne büyük gazeteciler yetişti o okuldan Yazıyla anlatmak mümkün değil. Gazeteler yetmez. Ansiklopedi lazım" düşüncesini dile getirdi.

Uluç yazısında, "Ama 'devler' vardı, tek kelimeyle de olsa, anılması gereken.Mesela daha çok yakın günlerde kaybettiğimiz Doğan Şener magazin müdürüydü. Yener Süsoy, Hulusi Tunca, Erhan Akyıldız, daha nice gençleri yetiştiren Doğan... Bir başka Milliyet devi, Halkla İlişkiler Müdürü Necdet Günkut ile Liselerarası Hafif Müzik Yarışması'nı kurarak ve yıllarca sürdürerek bu ülkeye yüzlerce çok ünlü müzisyen kazandıran Doğan... Kurumları kurum yapan, efsane yapan, binalar, makineler değil, insanlardır, isimlerdir. Doğru dürüst resimaltı bile yazmadan, tanıyamadıkları için kimin kim olduğunu bile işaret edemeden, arşivi sayfalara yığmakla, Karacan'ın, Abdi Bey'in, Namık Ağabey'in, Deli Turan'ın, Doğan Şener ve Hasan Pulur'un Milliyet'i anılmaz ve anlatılmaz" ifadesini kullandı.

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Kadri Gürsel'le Milliyet muhabiri Menderes Özel arasında '70. yıl manşeti' tartışması

Milliyet Gazetesi'nin eski Dış Haber Müdürü ve yazarı gazeteci Kadri Gürsel'in Milliyet'in 70. sayısını özel hazırladığı kapağı eleştirmesi Milliyet editörü Menderes Özel'le arasında tartışma yaşanmasına yol açtı. Kadri Gürsel, Milliyet'in manşetini 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne dair "kara mizah örneği" olarak nitelerken, Menderes Özel ise, "Milliyet tarihinde ucuz bir şaka olan sensin" ifadelerini kullandı.

3 Mayıs 1950'da kurulan ve dün yayın hayatındaki 70. yaşını kutlayan Milliyet Gazetesi'nin özel kapağı gazeteci Kadri Gürsel ile Milliyet editör ve muhabiri Menderes Özel arasında tartışma çıkarttı.



Uzun yıllar Dış Haberler Müdürlüğü'nü yürüttüğü Milliyet gazetesinin 2018 yılında Demirören Grubu'na satılmasının ardından değişen yayın çizgisini eleştiren Kadri Gürsel, gazetenin 70. yılına özel hazırladığı kapağı "İktidarın medya taşeronu, içini boşaltıp murdar ettiği gazetenin 70’nci yılını sözde kutlamak için bu birinci sayfayı hazırlatmış. Kötü, pespaye, ucuz bir şaka.#3MayısDünyaBasınÖzgürlüğüGünü’ne dair bir kara mizah örneği olarak kayda geçsin" diyerek yorumlamıştı.

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