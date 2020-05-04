Kadri Gürsel'le Milliyet muhabiri Menderes Özel arasında '70. yıl manşeti' tartışması

Milliyet Gazetesi'nin eski Dış Haber Müdürü ve yazarı gazeteci Kadri Gürsel'in Milliyet'in 70. sayısını özel hazırladığı kapağı eleştirmesi Milliyet editörü Menderes Özel'le arasında tartışma yaşanmasına yol açtı. Kadri Gürsel, Milliyet'in manşetini 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne dair "kara mizah örneği" olarak nitelerken, Menderes Özel ise, "Milliyet tarihinde ucuz bir şaka olan sensin" ifadelerini kullandı.

3 Mayıs 1950'da kurulan ve dün yayın hayatındaki 70. yaşını kutlayan Milliyet Gazetesi'nin özel kapağı gazeteci Kadri Gürsel ile Milliyet editör ve muhabiri Menderes Özel arasında tartışma çıkarttı.



Uzun yıllar Dış Haberler Müdürlüğü'nü yürüttüğü Milliyet gazetesinin 2018 yılında Demirören Grubu'na satılmasının ardından değişen yayın çizgisini eleştiren Kadri Gürsel, gazetenin 70. yılına özel hazırladığı kapağı "İktidarın medya taşeronu, içini boşaltıp murdar ettiği gazetenin 70’nci yılını sözde kutlamak için bu birinci sayfayı hazırlatmış. Kötü, pespaye, ucuz bir şaka.#3MayısDünyaBasınÖzgürlüğüGünü’ne dair bir kara mizah örneği olarak kayda geçsin" diyerek yorumlamıştı.





Menderes Özel, kapağı kendilerinin hazırladığını söyleyerek "Bu kapağı biz yaptık Kadri, kimse hazırlatmadı. Kötü, pespaye, Milliyet tarihinde ucuz bir şaka olan sensin" karşılığını verdi.



Bu yoruma Kadri Gürsel'in cevabı ise; "Yazık. Hiçbir eski meslektaşımın bunun durumuna düşmesini istemem. Utancın daha da artsın Menderes; nerede ve kimlerin hesabına çalıştığının farkında olmayacak kadar şuursuzsun. Abdi İpekçi kim siz kim. Zavallılar" karşılığını verdi.



Özel'in cevabı ise "Zavallı sensin" oldu.