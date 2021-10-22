Sabah yazarı Uluç, Durul Gence'nin ardından yazdı: Kardeş gibi değil, kardeştik

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Türkiye'de Batı müziğinin öncülerinden, pek çok ünlü isme eşlik eden "efsane davulcu" ve başarılı orkestra şefi Durul Gence'nin ardından kaleme aldığı yazıda, "Kardeş gibi değil, kardeştik" ifadesini kullandı.

Uluç yazısında, "Ankara yıllarımızda çok yakın, ailecek dostluklarımız vardı. Birlikte yurt içi ve dışı ne tatiller, piknikler, geziler yapmıştık. Öylesi yakındık, biz Modern Folk ve Durul.. 'Çok çekiyordu Ahmet.. Durul gibi yaşam dolu bir adam için o ne demektir' dedim. 20 yıldır Parkinson'du. Gittikçe ilerleyen.. Son yıllarda bir de kanser eklenmişti. Son aylarda da hastanede, yoğun bakımdaydı.. Benimle yaşıttı.. Kardeş gibi değil, kardeştik.. Bana yolladığı bir plağının ardından, 2011 Eylül'ünde Sabah'ta şöyle yazmıştım. 'Hıncal kardeşime sevgilerimle' diye imzalamış Durul.. Buradaki 'Kardeş' bir nezaket sözcüğü değil.. Babalarımız Mehmet Gence ve Fuat Uluç kardeş gibilerdi.. Biz çocuklar da kardeş olduk.. Harika bir adamdır Durul.. Bana atmaya bayıldığı kazıklara rağmen.." düşüncesini dile getirdi.

Uluç şunları kaydetti:

"Efendim o zamanlar daha disko icat olup mertlik bozulmamış.. Çaylarda, balolarda, kulüplerde hep canlı müzik var. Durul da en popüler orkestranın şefi.. O zaman, "Beş dakkada Beşiktaş" günleri de yok.. Kızı tanıman, elini tutman altı ay sürer.. En büyük başarın da, dansa götürüp, slow çalarken sokulmak ve yanağını yanağına dokundurmak.. Haftalar, hatta aylar sonunda nihayet Durul'un çaldığı yerde buluşuruz.. Hemen kulağına fısıldarım.."Beni pistte gördün mü, slowları biraz uzat.." Hain, tam tersini yapmaya, beni çıldırtmaya bayılır.. Beni pistte gördü mü, çaldığı slowu bile bitirmeden ritim değiştirir.. Twist.. Shake.. Kızın elini bile tutmadığın, bir metre mesafede yaptığın danslar.. Hey gidi günler hey!. Durul'la anılar bir kitap doldurur. Hele sevgili dost Tefo'nun sırf Durul'a moral olsun diye düzenlediği bir gece var ki onu ayrı yazacağım. "

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