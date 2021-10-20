Türkiye'de Batı müziğinin öncülerinden Durul Gence hayatını kaybetti

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Türkiye'de batı müziğinin öncülerinden, pek çok ünlü isme eşlik eden "efsane davulcu" ve başarılı orkestra şefi Durul Gence, 81 yaşında yaşamını yitirdi.

Uzun süredir parkinson hastası olan 81 yaşındaki Durul Gence, üç haftadır kanser tedavisi de gördüğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ndeydi.

70’li yıllarda yaptığı başarılı işlerle adını duyuran Durul Gence, Türkiye’de ve yurtdışında çok sayıda ünlü isimle birlikte çalışmıştı.

Durul Gence kimdir?

1954 yılında girdiği Deniz Harp Okulu'nda davul çalmaya başlayarak müzik hayatına atılan Durul Gence, 1970 yılında yaptığı Şeyh Şamil plağı ile ünlendi.

Mart 2013'teki "Durul, Davul ve Dostları” isimli konserde efsane müzisyenle beraber Erkut Taçkın, Fatih Erkoç, Nilüfer, Nükhet Duru, Modern Folk Üçlüsü, Özdemir Erdoğan, Timur Selçuk ve aynı zamanda müzisyen olan gazeteci Sedat Ergin sahne almıştı

Okul yıllarında kurduğu müzik topluluğu ve ardından çalıştığı "İstanbul Express", kurduğu "Asia Minor Mission" topluluklarıyla, Ajda Pekkan, Rüçhan Çamay, Gönül Yazar, Alpay, Tanju Okan, Ertan Anapa gibi isimlere eşlik eden sanatçı, yurt dışında da Herb Geller, Sonny Sharock, Bertice Reading, Four Pennies, Lili İvanova, Mads Vinding, Peter Bastian, Anders Koppel, Herbie Mann gibi isimlerle çalıştı.



Bir yıl kadar Norveç'te kaldı. ODTÜ'de ve Hacettepe Üniversitesi'nde "İnsan, müzik ve caz" dersleri veren Gence Mart 2005'te 50. sanat yılını kutladı

1971 yılında yılın sanatçısı seçilerek ödülünü Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay‘dan aldı.

Caz eğitimine katkılarından dolayı Arif Mardin‘in önerisiyle “Boston Berklee School of Music”ten gönderilen bir burs ile ödüllendirildi. Bilgehan Erten (Klavye), Atilla Şentin (Üflemeli ve Vurmalı çalgılar) ve Murat Ulus (Bas)’tan oluşan DG-4 adlı grubu ile konserler verdi.

Durul Gence Diskografi

Long Play (LP)



Durul Gence 5 (Bir Yaz Akşamı)

Durul Gence 5 (Yıldızlara Ziyaret)

Durul Gence 10 (İlk konser canlı kayıt)

Durul Gence/Mehmet Ozan (İstanbul Express 1)



Single



Durul Gence 5 (A Taste of Honey-Pied Piper)

Durul Gence 5 (Sings BeeGee’s)

Durul Gence 10 (Şeyh Şamil- Hilal)