Sabah yazarı Uluç: Ahmet Hakan'ın Jülide'nin yaptığı büyük gazetecilik olayına karşı çıkması da herhalde "Neden ben çıkaramadım" kıskançlığındandır

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın 25 Temmuz'da kaleme aldığı yazıda Jülide Ateş'e yönelik sözlerinin altında"Neden ben çıkaramadım" kıskançlığı olduğunu belirtti.

Uluç, "Ayasofya'nın ibadete açılması konusunda CHP'nin tavrını 'Ne İsa'ya, ne de Musa'ya yaranamadılar' diye eleştiren Ahmet Hakan dostuma soruyorum şimdi. 'Peki yönettiğin Hürriyet'in, sen iş başına geçtiğin günden beri tavrı ne?' Geçen gün 'İşte bu hiç olmadı Jülide Hanım' başlığı altında yazdıklarına bakın şimdi. 'Haluk Kırcı'nın çıktığı televizyon yayınını izledim. İlginç açıklamalar yaptı Kırcı 'Solcuların yaptığı katliamlar gündeme getirilmezken sağcıların yaptığı katliamlar sürekli gündemde tutuldu' dedi. Sağcı iki köşe yazarının adını verdi. 'Bunlar da katledilen gazetecilerdi' dedi ve ekledi: 'Kim biliyor bu iki gazetecinin, köşe yazarının ismini?' Haluk Kırcı'nın bu söylediklerinde yanlış yok. Hatta haklı da. Haluk Kırcı olayında temel yanlış şuralardadır: Bir katliama imza atmış bir şahsa, bir televizyon programında katliam anlattırmak... Ona "Tamam katliam yaptık ama bir sor niye yaptık" diye konuşma fırsatı vermek... Bir katliamın, başka katliamlarla aklanmasına zemin hazırlamak...Yani yanlışın büyüğünü Haluk Kırcı'yı ekrana çıkaran Jülide Ateş Hanım ve onun televizyon kanalı yaptı.' Ahmet Hakan Cübbeli Hoca'yı ekrana çıkaran Fatih Altaylı'yı da bombalamıştı. İlk fırsatta 'İstemem ama yan cebime koy'culuğunu gösterdi. Kendi de çıkardı." düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Şimdi Jülide'nin yaptığı büyük gazetecilik olayına karşı çıkması da herhalde 'Neden ben çıkaramadım' kıskançlığındandır gibi geliyor gene bana.. Ve bu tavır, sevgili dostuma da, sevgili yazarıma da yakışmıyor!." yorumunu yaptı.

Yazının devamı için tıklayın

Ne olmuştu?

Ankara'da 1978 yılında 7 TİP'li gencin öldürüldüğü Bahçelievler Katliamı'nın faillerinden Haluk Kırcı, Haber Global'de Jülide Ateş'in sunduğu '40' adlı programa davet edilmiş; "Herkes Bahçelievler'den bahsediyor, solcuların yaptığı katliamlardan bahsetmiyor. Biz oraya intikam için gittik" demişti. Kırcı'cının sözlerine pek çok kesimden tepki gelmişti. Program sunucusu Jülide Ateş ve Haber Global de Kırcı'nın programa çıkarıltılmasından dolayı eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Kırcı, "Katliamı neden gerçekleştirdiniz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Katliam katliam denilip geçiliyor. Sanki başka katliam olmadı Türkiye'de. Hep Bahçelievler ön plana çıkarıldı. İstanbul’da 1 Mayıs Mahallesi’nde 5 işçi Ülkücü diye öldürüldü. Adanada 5 tane Ülkücü öğretmen öldürüldü. Bahçelievler katliam değildir. Biz öldürülen iki arkadaşımızın intikamı için oraya gittik."

TIKLAYIN - Doğan Akın yazdı: 7 TİP'li genç nasıl öldürüldü, hukuk nasıl katledildi?

TIKLAYIN | RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Bahçelievler katliamının faili Haluk Kırcı için dilekçe verdi: Televizyonlar aklanma yeri değil

TIKLAYIN | Ahmet Hakan: Haluk Kırcı’nın söylediklerinde yanlış yok, hatta haklı da