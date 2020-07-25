Ahmet Hakan: Haluk Kırcı’nın söylediklerinde yanlış yok, hatta haklı da

Ankara'da 1978 yılında 7 TİP'li gencin öldürüldüğü Bahçelievler Katliamı'nın faillerinden Haluk Kırcı'yı programa çıkartan 40 programının sunucusu Jülide Ateş ve Haber Global'i eleştirdi.

Kırcı'nın programdaki bazı açıklamalarını hatırlatarak, "Haluk Kırcı’nın bu söylediklerinde yanlış yok. Hatta haklı da" diyen Hakan, temel yanlışın bir katliama imza atmış bir şahsı televzyon programında katliam anattırmak olduğunu söyledi.

Hakan, "Yani yanlışın büyüğünü Haluk Kırcı’yı ekrana çıkaran Jülide Ateş Hanım ve onun televizyon kanalı yaptı" dedi.

Hakan'ın bugünkü köşesindeki ilgili bölüm şöyle:

Haluk Kırcı’nın çıktığı televizyon yayınını izledim. İlginç açıklamalar yaptı Kırcı... “Solcuların yaptığı katliamlar gündeme getirilmezken sağcıların yaptığı katliamlar sürekli gündemde tutuldu” dedi. Sağcı iki köşe yazarının adını verdi. “Bunlar da katledilen gazetecilerdi” dedi ve ekledi: “Kim biliyor bu iki gazetecinin, köşe yazarının ismini?”

Haluk Kırcı’nın bu söylediklerinde yanlış yok. Hatta haklı da.

Haluk Kırcı olayında temel yanlış şuralardadır:

Bir katliama imza atmış bir şahsa, bir televizyon programında katliam anlattırmak... Ona “Tamam katliam yaptık ama bir sor niye yaptık” diye konuşma fırsatı vermek... Bir katliamın, başka katliamlarla aklanmasına zemin hazırlamak...

Yani yanlışın büyüğünü Haluk Kırcı’yı ekrana çıkaran Jülide Ateş Hanım ve onun televizyon kanalı yaptı.

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