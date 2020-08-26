Sabah yazarı Tuna'dan Ertuğrul Özkök'e yanıt: Elan mizah dergilerinde ne yapıldığını sanıyor?

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, dünkü köşesinde "Kafasını Kaybeden Adam" kitabına yer veren Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'e yanıt verdi. Tuna, "Ertuğrul Özkök, ^Kafasını Kaybeden Adam^la ilgili görüşünü, ^Bir gün iktidardakilerle ilgili böyle mizah kitapları da yazılmaya başlanırsa...' yazacağım demiş. Elan mizah dergilerinde ne yapıldığını sanıyor? İhsas ettiği belli: Korku!" değerlendirmesinde bulundu.

Tuna, " Ertuğrul Özkök'ün umarım mizah zevki 'filozof' zevki gibi değildir.Zira, dünkü köşesinde 'Kafasını Kaybeden Adam' romanımdan bahisle mizahı sevdiğini söylüyor. Ben de çok severim ama hiç faydasını görmedim." düşüncesini dile getirdi.

Tuna, "Oysa 'küresel iktidar yandaşı figüran muhalif' bir köşe yazarı, 'Mezarına tükürecekler' diye kime dedi? Köprüye eşinin adını versin gelen geçen üstünden geçsin kimler dedi ve kimler bu iğrençlikleri alkışladı? 'Diktatör bozuntusu' derken veya (en hafifi) 'Yargılanacaksın!' diye tehdit ederken korkmuyorlar da roman yazmaya mı korkuyorlar?" görüşünü savundu.

Tuna, "Ertuğrul Özkök bir de 'Mizah daha çok iktidara muhaliftir' demiş ki, haklıdır. 'Küresel iktidar yandaşlarına' karşı ben de onu yapmaya çalışıyorum zaten. Sadece Biden'ın konuşması bile ne demek istediğimi anlatmaya yeter. Kaldı ki mizahı gerçekten sevenler için 'eserin' içeriğinden maada, içerdiği mizah önemlidir." ifadesini kullandı.

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