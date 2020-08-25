Ertuğrul Özkök: Kılıçdaroğlu'nu tiye almak güzel bir şeydir 

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna'nın kaleme aldığı "Kafasını Kaybeden Adam" kitabını bugünkü köşesine taşıdı. Özkök, "Kılıçdaroğlu'nu tiye almak güzel bir şeydir. Her şeye rağmen mizah sıkılmış yumrukları gevşetir" görüşünü savundu.

Özkök, "Hafta sonu birbirinden çok farklı dört kitaba daldım. Bu hafta dördünü de anlatacağım size... Ama önce en hafifinden başlayayım. Kitabın adı ‘Kafasını Kaybeden Adam’... Yazarı, iktidara en yakın köşe yazarlarından biri olan Salih Tuna... 'Kafasını kaybettiğini yazdığı insan' ise ana muhalefet partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... Anlayacağınız gibi Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını 'tiye almak' için yazılmış..." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Ben hayatım boyunca hep mizahtan yana oldum... Mizah daha çok iktidara muhaliftir... Ama muhalif olana muhalifi de olur. Kalitelisi ülkenin menfaatinedir... Kalitesizinin ülkeye bir zararı olmaz." yorumunu yaptı.

Özkök, "Her şeye rağmen mizah sıkılmış yumrukları gevşetir... Gerginleşmiş siyaseti yumuşatır... Salih Tuna iyi bir şey yapmış. Böyle bir kitabı yazan insandan şunu beklerim: Ülkede ana muhalefetin başkanı için mizahi bir kitap yazılabiliyorsa... Başkaları da iktidardakiler için böyle kitaplar yazabilmeli... Mizah kitabı fikrini beğendim... Kitabı beğenip beğenmediğime gelince... Bir gün iktidardakilerle ilgili böyle mizah kitapları da yazılmaya başlanırsa... İyi bir mizah okuru olarak ben de işte o gün Salih Tuna’nın kitabı ile ilgili görüşümü yazacağım." ifadesini kullandı.

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