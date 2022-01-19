Sabah yazarı: Sezen Aksu tartışması çok zorlama, 'her zorlamanın' hedefe konulana yarayacağını akıl edemiyorlar

Sabah yazarı Melih Altınok, Şarkıcı ve söz yazarı Sezen Aksu'nun bir şarkısında geçen “Adem ile Havva cahiline söyleyin” dizesi sebebiyle tepki görmesi ve hedef alınmasına ilişkin olarak "Sezen Aksu tartışması çok zorlama" yorumunu yaptı.

Altınok, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkının kendisine "yaşamanın ne kadar harika bir şey olduğunu azıcık da olsa hissettirmediğini" söylerken, "Sezen Aksu'nun çoğu parçası gibi dönüp bir daha dinleme ihtiyacı duymayacağıma da eminim... Çünkü şarkıyı henüz dinlememe rağmen aklımda ritmi bile kalmadı.Tahmin ettiğim gibi, hakaret kasıtlı bir vurguya da rastlamadım" ifadesini kullandı.

Altınok, "Sezen Aksu'nun 2017 yılında yaptığı şarkının cımbızlanarak şimdi gündem olması açıkça gösteriyor ki... Eleştirilerde temel motivasyon şarkıcının bazı toplumsal kırılma noktalarında tercih ettiği siyasi pozisyon. Ne var ki 'her zorlamanın' hedefe konulana yarayacağını akıl edemiyorlar. Ne bileyim, belki de ediyorlar!" düşüncesini dile getirdi.

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