Sabah yazarı 'Kertenkele'yi savundu: Sahtekar değil sahte imam

ATV'de imam kıyafetini giyen bir hırsızın hikayesini konu edinen 'Kertenkele' dizisinin tartışmaları devam ediyor. Türk Diyanet Vakıf Sendikası'nın "İmamları küçük düşürücü" olduğu için yayından kaldırılmasını talep ettiği diziyi Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, savundu. Tezel, dizide "imamın sahtekar değil, sahte" olduğunu belirtti. Tezel ayrıca, dizinin ilerleyen bölümlerinde "dine inanmayan bir hırsızın giydiği imam kıyafetiyle dini tanımaya başlayacağını" savundu.

Mevlüt Tezel'in Sabah gazetesinin bugünkü(31.10.2014) nüshasında yer alan "Sahtekar değil sahte imam" başlıklı yazısı şöyle:

Enteresandır; son dönemde ATV yapımları polemik konusu oldu mu, bir bardak suda fırtına koparılıyor. 'Uçurum' dizisindeki harf hatasından sonra, şimdi de 'Kertenkele' dizisindeki sahte imama kafayı taktılar.

Yok, efendim Timur Acar'ın canlandırdığı 'Kertenkele' karakteri ile imamlar kötü gösteriliyormuş, din adamlarıyla dalga geçiliyormuş, imamlar dizinin yayından kaldırılmasını istemiş, Türk Diyanet Vakıf-Sen Van şubesi, diziyi RTÜK'e şikayet etmiş...

Bu diziyi eleştirenler ve şikayet edenler, gerçekten 'Kertenkele'yi izledi mi çok merak ediyorum.

1. Acar'ın canlandırdığı 'Kertenkele' karakteri gerçek imam değil. Dizinin yapımcısı Yalçın Şen'in de belirttiği gibi, tam tersine dine inanmayan bir hırsız. Hırsız ama 'Robin Hood'vari bir hırsız, sempatik, iyi kalpli. 'Kertenkele', biraz da çocukluğunda öksüz ve yetim kalmanın travmasını yaşıyor.

2. 'Kertenkele', hapishaneden kaçmak için bir imamın kıyafetlerini çalıyor ve komik maceralar böyle başlamış oluyor.

3. Yani dizideki imam 'sahtekar' değil, 'sahte'. Bu iki kelime arasındaki fark çok önemli. Birileri 'Dizide sahtekar imamın maceraları anlatılıyor, imamlar kötüleniyor' diye insanları yanıltıyor. Halbuki dizide aslında; 'sahte' bir imamın, imam kılığına girmiş bir hırsızın komik maceraları anlatılıyor.

4. Şunu da söylemekte fayda var: Herkes hata yapar, imamlar da yapar. Bu dizi polisler, politikacılar, doktorlar, öğretmenler vs. her meslek grubundan insanlar nasıl eleştiriliyorsa imamları da eleştirebilirdi ama dizide böyle bir eleştiri de yok. İmam kılığına girmiş bir adamın komik maceraları anlatılıyor sadece. Buna rağmen eleştirilmesi hayret verici.

'Kertenkele' değişecek

5. Yapımcı Şen şu açıklamayı da yaptı: "Aslında 'Kertenkele'; bir dönüşüm projesidir. Allah'a inanmayan ve dini öğretilere aykırı bir karakter, hapishaneden kaçmak için çaldığı imam kıyafetlerini giyerek bir yolculuğa çıkar. Gerek o kıyafetlerin manevi ağırlığını ve gerekse imam rolünü oynamak zorunda kalmasıyla, mecburen dini öğrenmek ve yaşamak zorunda kalır. Öğrendikçe ve uyguladıkça, artık inanan ve dini öğretileri uygulayan ve bu süreçte kötü alışkanlıklarından arınan bir karaktere dönüşür. Yani tabir doğru olursa 'Kertenkele'; kötüden iyiye dönüşen bir karakteri anlatmaktadır. Bu dönüşümde çaldığı imam kıyafetlerinin büyük rolü vardır. Bence kimse bu projeye haksızlık etmesin. Bu proje, o kıyafetlere gerçek hakkını teslim edecek bir projedir."

Ee ne olacak şimdi? Eğer sahte imamın dönüşümü gerçekleşirse ve hidayete ererse, "Dizide imamlar kötüleniyor" diyenlerin, 'Kertenkele' dizisine ödül vermesi gerekir bence.