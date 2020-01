'Kertenkele dizisi yayından kaldırılsın' tepkisine yapımcıdan cevap: Allah'a havale ediyorum

Türk Diyanet Vakıf Sendikası, ATV'de yayınına başlanan “Kertenkele” adı dizisinin yayından kaldırılmasını talep ederken, “Din Görevlileri ve milletimizin hassasiyetlerini ayaklarına altına alan bu dizi, milletimizin namaz kıldığı bir camide dini değerlerimizle alay etmekte, bir imamı toplum nezdinde küçük düşürmeye yönelik mesajlar vermekte, dinimizce kabul edilmeyen ve toplum tarafından yakışıksız hareketler olarak nitelenen kötü vasıfları ‘imamlar da yapar’ algısının vurgulandığı rencide edici sözler, aşağılayıcı görüntüler ve verilen yanlış iftira dolu mesajlar utanmazlığın bu kadarına pes dedirtti" denildi.

Dizinin yapımcısı Yalçın Şen ise, “Bu yaklaşımlara bu çağda inanın verecek cevabım yok. Tüm bu açıklamalarımıza rağmen kara propaganda amaçlı bazı yayınlar yine yapılacaktır. Biz de onları Allah'a havale ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kadrosunda Timur Acar, Sera Tokdemir, Eda Özerkan, Dilşad Şimşek, Erdinç Gülener, Umut Oğuz, Sinan Çalışkanoğlu ve Şemsi İnkaya gibi isimlerin olduğu dizi 25 Ekim’de ATV ekranlarına geldi. Dizide zekâsı ve sıra dışı yetenekleri nedeniyle bir türlü ele geçirilemeyen “Kertenkele” isimli karakterle, takıntılı bir şekilde onu yakalamaya çalışan Ünsal isimli bir komiserin maceralarının anlatıldığı dizinin ilk bölümü kriz yarattı. Cezaevinden kaçarken imam kılığına giren Kertenkele’nin, hiçbir dini bilgisi olmamasına rağmen kendini bir anda küçük bir mahallede imam olarak bulmasıyla dalga geçilen bölüme şikâyet yağdı.

‘Din görevlisi gönlünü insanlığa açık tutan kişidir’

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Din görevlisi, sadece namaz vakti camiyi açan, namazdan sonra kapayan değil, ömür boyu kapısını da gönlünü de bütün insanlığa açık tutan, minberde, mihrapta, kürsüde her zaman ve her yerde, hayatın her safhasında gece gündüz demeden dinin doğru ve sahih kaynaklardan öğrenilmesi için çaba sarf eden önder ve rehber olan saygı duyulan kişidir.''

Dizideki imam karakteri dinimize ve imamlarımıza hakaret ediyor

"Yayınlanan dizideki imam karakteri din görevlisini asla yansıtmadığı gibi dinimize ve imamlarımıza hakaret ediyor. Dini kuralları ve değerleri hafife alındığı dizide, imamlarımız da ahlak zafiyeti var gibi gösterilerek küçük düşürme çabası olarak değerlendirildi."

Derhal yayından kaldırılmalıdır

Türk Diyanet Vakıf Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Toplumun önderi, lideri veya bir bileni konumunda olan imamlarımızın yaşantısını ve hizmetlerini yansıtmayan, dini değerlerimizi hafife alan, kendilerine ait olan bilgisizlik, menfaatçilik, Çapkınlık, hırsızlık gibi kendi aşağılık karakterlerini imam karakterinde bu millete yutturmaya çalışan bu dizinin senaristi ve oyuncusunu, bu milletin değerlerini tanımayan sözde sanatçı kılığındaki şahısları, bu diziyi yayınlayan ATV televizyonunu şiddetle kınıyor, dizinin derhal yayından kaldırılmasını RTÜK’ten istiyoruz. İmamlara ve Din Görevlilerine hakarete ve aşağılamaya yeltenen sefiller unutmasınlar ki Din Görevlileri sahipsiz değildir. Her yerde ve her zemine Din Görevlisinin yanında olan Türk Diyanet Vakıf Sendikası vardır." ifadeleri kullanıldı.

Yapımcısı eleştirilere cevap verdi

Dizinin yapımcısı Yalçın Şen, gelen eleştirilere cevap verdi. Sabah gazetesinden İsa Tatlıcan’ın sorularını yanıtlayan Şen, “Dizimiz ‘Kertenkele’ ile alakalı ve sanırım dizinin 1. bölümünü dahi tam izlemeden yahut izlediğini anlamadan yapılan bazı açıklamalar bizleri çok şaşırttı. "Kertenkele" bir imam olmadığı gibi aksine Allah'a ve dine inanmayan bir karakterdir ve bu bilgi ilk bölümde gayet net sahnelerle var. Dolayısıyla yaşadıkları ve öyküsü sadece ‘Kertenkele’yi bağlar. Yani ‘Kertenkele’ karakteri üzerinden alınganlık yapmak muhaldir, Hilaf-ı akıldır” dedi.

Şen sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aslında ‘Kertenkele’ projesi bir dönüşüm projesidir ve Allah'a inanmayan ve dini öğretilere aykırı bir karakterin hapishaneden kaçmak için çaldığı imam kıyafetlerini giyerek çıktığı yolculukta gerek o kıyafetlerin manevi ağırlığını ve gerekse imam rolünü oynamak zorunda kalmasıyla mecburen dini öğrenmek ve yaşamak zorunda kalmasını, öğrendikçe ve uyguladıkça dönüşmesini ve artık inanan ve dini öğretileri uygulayan ve bu süreçte kötü alışkanlıklarından da arınan bir karaktere dönüşmesinin hikayesidir. Yani tabir doğru olursa Kertenkele kötüden iyiye dönüşen bir karakteri anlatmaktadır. Bu dönüşümde çaldığı imam kıyafetlerinin büyük rolü vardır. Bence kimse bu projeye haksızlık etmesin. Bu proje o kıyafetlere gerçek hakkını teslim edecek bir projedir. Kimsenin şüphesi olmasın."

'Allah'a havale ediyorum'

"Yani kertenkele kötüden iyiye dönüşen bir karakteri anlatmaktadır. Ve bu dönüşümde çaldığı imam kıyafetlerinin büyük rolü vardır. Aslında her şey bu kadar açıkken bir de şöyle yaklaşımlar kulağımıza geliyor. ‘Efendim sahte imam olsa da yine giydiği cüppe ve taktığı sarıktan dolayı siz gerçek imamları ve hatta dinimizi aşağılamış oluyorsunuz.’ İşte bu yaklaşımlara bu çağda inanın verecek cevabım yok. Tüm bu açıklamalarımıza rağmen kara propaganda amaçlı bazı yayınlar yine yapılacaktır. Biz de onları Allah'a havale ediyoruz.”