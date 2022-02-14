Sabah yazarı Kaplan: RTÜK lisansı yetmez, ‘yabancı ajan’ kanunu da uygulanmalı

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, RTÜK’ün Amerika’nın Sesi, DW ve Euronews sitelerine lisans için 72 saat süre tanımasına ilişkin olarak, “RTÜK'ün VOA, DW ve Euronews'dan lisans başvurma talebinin sadece hukuki zemini yok, aynı zamanda uluslararası karşılığı da var." görüşünü savundu.

Kaplan, "Ve ben yine 'el artırarak' çağrımı yineliyorum: Biz de Amerika'daki FARA benzeri bir uygulamayı bir an önce hayata geçirmek zorundayız." düşüncesini dile getirdi.

Kaplan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Amerika'nın sesi (VOA) sözcüsü Bridget Serchak da "Türkiye'de hükümetin haber kuruluşlarını susturma çabalarının, tüm demokratik toplumsal temel değeri olan basın özgürlüğünü ihlal ettiğini" söylemiş. Halbuki Bridget Hanım kendi ülkesine baksa Daily China, Sputnik ve TASS gibi onlarca yayın organının bırakın yayın organı olarak tescilini, ülkesinde "Yabancı Ajan Kayıt Akdi" (FARA) çerçevesinde kayıt olması zorunluluğu olduğunu görecek. TRT'de halihazırda Amerika'da FARA'ya kayıt olması talep edilen ve mecburen kayıt olan yayın organlarımızdan birisi... Üstelik FARA'ya kayıtlı iseniz, il dışına bile çıksanız bildirmek, kimlerle görüştüğünüzü devlete iletmek zorundasınız. Yani Amerika'da çalışan bir basın emekçisi gibi değil, adeta devlete çalışan bir yabancı ajan muamelesi görüyorsunuz. Ki çok da mantıksız değil. VOA'nın Amerikan, DW'nin Alman devleti çıkarlarını savunduğunu görmek için biraz okur-yazar olmanız kafi."

TIKLAYIN | RTÜK ilk kez uluslararası haber siteleri için denetim yetkisini kullandı, Amerika’nın Sesi, DW ve Euronews sitelerine lisans için 72 saat süre tanındı