Sabah yazarı, İBB'nin taksi projesini eleştirdi: Bir önceki yüzyılda kalan bu model yeni sorun alanları yaratacaktır

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, belediyeye bağlı çalışacak 5 bin yeni taksi projesini değerlendirdiği yazısında, "Hadi, telkin yoluyla falan "taksicinin fazla para kazanma isteğini yok ettiler" diyelim... Müşteriye hizmetin önemli bir ayağı olan "rekabeti" de ortadan kaldırmış olmayacaklar mı?

Öyle ya, para kazanma hırsları törpülenmiş ve maaşını zaten alacak olan şoförler, kendilerine en çok ihtiyaç duyulan saatlerdeki trafik çilesine girmeyi tercih etmezlerse ne olacak?

Otobüs şoförü değiller ki önceden belirlenmiş sefer saatleri ve güzergâhları takip edilsin." ifadelerini kullandı.

Taksilerin İstanbul'un en ciddi problemlerinden olduğunu kaydeden Altınok, "Tıpkı Tarım Kredi Kooperatifi marketleri tartışmasında söylediğim gibi... Belediyeler gibi, bu alanda düzenleyici ve denetleyici rolü üstlenmesi gerekenlerin, kâr amacı gütmeyerek piyasaya girmesi kulağa hoş gelebilir.

Ama bir önceki yüzyılda kalan bu modelin, çözüm getirmek şöyle dursun yeni sorun alanları yaratacağı ortada.

Halihazırdaki ulaştırma hizmetlerine yetişemediği için yoğun olarak eleştirilen İBB başına, başımıza iş mi arıyor?" diye yazdı.

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