İmamoğlu, taksi esnafına getirilecek iyileştirmeleri duyurdu: Maaş aylık ortalama net 6 bin 622 TL olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da vatandaşların büyük sorun yaşadığı taksilerle ilgili taksi esnafına getirilecek iyileştirmeleri duyurdu. Twitter'dan maddeler halinde açıklama yapan İmamoğlu, "Maaş, sosyal yardımlar ve tüm primler dahil ortalama aylık NET 6.622 TL olacak" dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun “Taksi plakası ağalığı bitecek. Gözünüz bizde olsun” sözleriyle duyurduğu taksi plakası tahsisi ile ilgili getirilen yeni düzenlemenin ardından, taksi plakası satışlarında artık ‘Şoförlük Mesleği Geçim Kaynağı’ şartı konulmuştu.

İmamoğlu, tek geçim kaynağı taksicilik olan esnafın çalışma şartlarında da iyileştirmeye gitti. Buna göre yeni düzenlemeler şöyle olacak:

Yeni Taksi sistemimizde, taksi esnafına getireceğimiz iyileştirmeler;

"Maaş, sosyal yardımlar ve tüm primler dahil ortalama aylık NET 6.622 TL olacak

İBB Taksi şoförlerine yılda 2 maaş performans primi ödenecek

Yılda 2 defa giyim yardımı yapılacak

Eve gidiş gelişte servis sağlanacak

öğün yemek ücreti ayrıca ödenecek

Mesai saatleri, İş Kanunu'ndaki gibi haftada 45 saat olacak

SGK ödemeleri haftada 45 saat, ayda 30 güne göre yapılacak

Güvenli ve konforlu yolculuk için şoförlere düzenli eğitimler verilecek"

TIKLAYIN - İstanbul'da 'taksi ağalığı' bitiyor; ticari plaka satışında 'şoförlük mesleği geçim kaynağı' koşulu aranacak