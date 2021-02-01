Sabah yazarı Hilal Kaplan: Türk basın tarihinde bir benzerini hatırlamadığım bir ifşa yaptım; HaberTürk'e çağrımı yineliyorum, tek tek gelmeyin, topunuz gelin!

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, HaberTürk’te ‘Enine Boyuna’ programının moderatörü Hülya Hökenek, gazeteci İsmail Saymaz ve HaberTürk televizyonu hakkında ithamlarda bulunduğu yayına ilişkin olarak, “Türk basın tarihinde bir benzerini hatırlamadığım bir ifşa yaptım. Çünkü birisinin yapması gerekiyordu!” görüşünü savundu.

Kaplan bugünkü yazısında, “HaberTürk canlı yayınındaki konuşmama böyle başlamıştım, neticesi de öyle oldu. Nitekim yayın akışını değiştirip programın tekrarını bile yayınlayamadılar. HaberTürk, kendisini ana akım medyada, herkese eşit mesafede konumlandırmış saygın bir yayın kuruluşu olarak sunuyor. Ancak 15 Temmuz gecesine değin görevde bulunan nerdeyse tüm üst düzey yöneticileri FETÖ'cü çıkan kanal, kapatılan Zaman'dan sonra en çok FETÖ'cüyü bünyesinde barındıran yapı , âdeta 'kaportası değiştirilmiş STV' olduğunu unutturamaz." düşüncesini dile getirdi.

Kaplan, "Türk basın tarihinde bir benzerini hatırlamadığım bir ifşa yaptım. Çünkü birisinin yapması gerekiyordu! Her akşam geçmişleri darbe gecesine değin FETÖ'yle yan yana yazılmış bazı konukları üzerinden yayında olmayan birisine itibar suikasti yapan, Ak Parti'ye yakınmış gibi duran bir konuğu seçip onu diğerlerine ezdiren, birkaç muhafazakâr 'vitrin mankeni' koyup tarafsızlık maskesi takan HaberTürk'ü savunmak adına kanala ve gazeteye en son monte olan 'zayıf halka' Kemâl Öztürk kendisini ortaya attı. Cevabını twitter hesabımdan verdim, sustu." ifadesini kullandı.

Kaplan yazısında şunları kaydetti:

"Nitekim kimlerin o yayından rahatsız olduğuna ve kimlerin ortalık yıkılmasına rağmen ölü taklidi yaptığına bakarsanız, pek çok şey daha net görülür zaten.HaberTürk'e çağrımı yineliyorum: Tek tek gelmeyin, topunuz gelin!"

Ne olmuştu?

HaberTürk TV'de yayımlanan 'Enine Boyuna' programına telefonla bağlanan Kaplan, “Burada bir mizansen var. Genelde HaberTürk’te bu oluyor zaten. Bazı isimler anılıyor, onlara itibar suikastı yapılıyor, ondan sonra yola devam ediliyor. Ben bu mizansenin perdesini indireceğim. Bakın insanlara bazı şeylerde onların ismini anmadan önce kendinize bir bakacaksınız." dedi.

Kaplan, "Hülya Hökenek siz Öcalan’la Beyrut’ta Fatih Altaylı’yı röportaj yapmaya götüren kişisiniz. Sanıyorum Fatih Altaylı ile bağlantınız sebebiyle HaberTürk’tesiniz. Bunun üzerinden de hâlâ daha geçmişi görmeden, bu röportajla gurur duyduğunuzu söyleyen mesajlarınızı var. Siz böyle birisiniz." diye konuştu.

Kaplan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İsmail Saymaz’ın FETÖ, PKK konusunda, hatta kapatılan PKK kanalında söylediği sözleri var. Mesela hendek terörüyle devlet mücadele ederken, sadece devleti suçlayan sözleri var. Ya da biz kelle koltukta 17/25 Aralık’ta FETÖ’yle mücadele ederken ByLock’u aklayan açıklamaları var. Daha sayabilirim… HaberTürk’te 17/25 Aralık’ta inanılmaz bir dönüşüm yaşadı. HaberTürk, Zaman gazetesinden sonra en çok TV ve gazetesinden en çok FETÖ’cü ‘gazeteci’ olan yayındır."

TIKLAYIN | HaberTürk'e bağlanan Hilal Kaplan, Hülya Hökenek ve İsmail Saymaz'ı hedef alınca yayından alındı