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HaberTürk'e bağlanan Hilal Kaplan, Hülya Hökenek ve İsmail Saymaz'ı hedef alınca yayından alındı

30 Ocak 2021 09:29

HaberTürk'te yayımlanan 'Enine Boyuna' programına telefonla katılan gazeteci Hilal Kaplan, programın moderatörü Hülya Hökenek, gazeteci İsmail Saymaz ve HaberTürk televizyonu hakkında ithamlarda bulununca yayından alındı. 

Yayına bağlanan ve "Şimdi burada bir mizansen var. Genelde Habertürk'te bu oluyor zaten" diyen Kaplan, "Hülya Hökenek siz, Öcalan'la Beyrut'ta Fatih Altaylı'yı röportaj yapmaya götüren kişisiniz. Sanıyorum Fatih Altaylı ile olan bağlantınız sayesinde şu an Habertürk'tesiniz" sözleriyle programın moderatörü Hokenek'i de hedef alınca stüdyoda gerginlik yaşandı. 

Konuşmasının devamında İsmail Saymaz'ı da hedef alan Kaplan, Hülya Hökenek tarafından, "Hilal Hanım siz itibar suikastı yapıyorsunuz. Siz cevap hakkı sınırlarını aştınız. Size çok teşekkür ediyoruz"  sözleriyle yayından alındı.

Kaplan'ın hattan alınmasının ardından konuşan İsmail Saymaz, "Hilal Kaplan kim ya" diyerek Kaplan'ın geçmişte yazdıkları ve yaptıklarını hatırlatıp "Hilal Kaplan çözüm sürecinde poşu bağlayıp çözüm süreci bitince asker postalı giymiş bir kadın" ifadelerini kullandı. 

 

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