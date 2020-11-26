Sabah yazarı Babaoğlu'ndan "Kanımı dondurdu," diyen köşe komşusu Uluç'a yanıt: Önce doğru düzgün okuyun, yazdıklarımı çarpıtarak alıntılamak ayıptır

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, "Mutasyon" başlıklı yazısını "Son yıllarda artık pek rastlaşmaz olduğumuz o müthiş bilgili, kültürlü, çok okuyan, çok bilen Haşmet'in dün kanımı dondurduğunu söylemek için.. 'Mutasyon' başlıklı yazısına heyecanla daldım. Daha ilk kelimesinde tokadı yedim." sözleriyle eleştiren köşe komşusu Hıncal Uluç'a isim vermeden yanıt verdi.

Babaoğlu yazısının son bölümünde, "Yazılarımı eleştirecekler için önemli not Önce doğru düzgün okuyun... Sonra istediğinizi yazın. Ancak yazdıklarımı çarpıtarak alıntılamak ayıptır. Ayrıca saygı bekleyenler, buna yaşın başın yetmediğini bilmeli ve önce onlar da asgari ölçüde saygılı davranmalılar." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Sabah yazarı Uluç'tan köşe komşusu Haşmet Babaoğlu'na: Kanımı dondurdu, dünkü yazısının ilk kelimesinde tokadı yedim