Sabah yazarı Uluç'tan köşe komşusu Haşmet Babaoğlu'na: Kanımı dondurdu, dünkü yazısının ilk kelimesinde tokadı yedim

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, köşe komşusu Haşmet Babaoğlu'nun dünkü "Mutasyon" başlıklı yazısına ilişkin olarak, "Son yıllarda artık pek rastlaşmaz olduğumuz o müthiş bilgili, kültürlü, çok okuyan, çok bilen Haşmet'in dün kanımı dondurduğunu söylemek için.. 'Mutasyon' başlıklı yazısına heyecanla daldım. Daha ilk kelimesinde tokadı yedim." yorumunu yaptı.

Uluç, "Bilimperestler çıldırmak üzere', 'bilimperest' yani 'bilime tapanlar' dedikleri, Covid-19 felaketiyle savaşan bilim adamları.. Onların tavsiyelerine uyan ülke yöneticileri ve onları dinleyen bizler.. Hepimiz..

Niye çıldırıyormuşuz biz.. O da ikinci cümle.. 'Çünkü yüce bilimleri bir türlü işin içinden çıkamıyor...' Yahu bilimle de dalga geçen Haşo!. Çıldırmak üzere olan acaba sen misin, ben miyim?" düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Covid-19 bir virüs hastalığı, bilim henüz virüsleri çözebilmiş değil. Bakteri hastalıkları için aşı bulundu. İlaç bulundu. Geçmişin faciaları veba, tifo, tifüs, koleradan, zatürreden, veremden ölen kaldı mı dünyada?. Ya da çiçekten.. Ben doğduğumda nerdeyse her mahalle, her okulda trahomlu çocuklar vardı Kilis'te. Yığınla da kör.. Her mahallede yüzünde şark çıbanı izi olanlar.. Nerde şimdi?. En fakir mahallelerde bile yok.. Virüsü de çözecek bilim elbet. Ama şimdi dünya kabul ediyor.. Kovid belirsiz hâlâ. Her kafadan bir ses çıkmasının sebebi bu." ifadesini kullandı.

