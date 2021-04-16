Sabah yazarı Altınok'tan Ahmet Hakan'a: Farkında mısınız, "adamın biri" dediği de bahsettiği kafa da tıpkı kendisi!

Sabah yazarı Melih Altınok, Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk'ın son romanı Veba Geceleri hakkında yazdığı yazının ardından, "Adamın biri, 'Bu kitapta Atatürk’e hakaret var. Bu kitap toplatılsın' diye ortaya çıkmış durumda. Bu memlekette kitap kritiği yapmak... Faşizm fırınına odun atmak gibidir" diyen Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a "Farkında mısınız, Ahmet'in "adamın biri" dediği de bahsettiği kafa da tıpkı kendisi!" dedi.

Altınok, yazısında, "Geçenlerde Ahmet Hakan'ın Orhan Pamuk'la ilgili yazısını gönderen gazeteci bir arkadaşım soruyordu: 'Pamuk romanında Atatürk'le alay ediyormuş. Sen de kitabı değerlendirdin ama bunu yazmadın. Yoksa fark etmedin mi?' Kendisine, Pamuk'un 'Veba Geceleri' isimli kitabında pek çok karaktere gönderme yapıldığını... Adı üstünde bunun bir roman olduğunu... Ayrıca kitapta da bir hakarete rastlamadığımı... Ve son olarak, romanları "Bakalım yazar Türk Ceza Kanunu'na göre suç işlemiş mi?' sorusuna cevap aramak için okumadığımı, bunun basın savcısının görevi olduğunu anlattım.

'Haklı olabilirsin ama yazın daha çok dikkat çekerdi' dedi. Haklıymış..." ifadesini kullandı.

Altınok, şöyle devam etti:



"Zira Hakan dün köşesinde, 'Küçükken kargaları kovalardı' detayına bile yer vererek Atatürk'le alay ettiğini tartışmasız hale getiren Orhan Pamuk'un niyeti ve amacı ne acaba' şeklindeki ihbarının dikkatleri biraz fazla çektiğinden yakınıyordu. Öyle ki savcılar devreye girmiş. Niye böyle şeyler oluyormuş ki cennet vatanımızda? Yazısından okumaya devam edelim. Çünkü efendim... Adamın biri, bu kitapta Atatürk'e hakaret var diye ortaya çıkıyormuş... Daha da önemlisi ve 'ne yazık ki'si 'ülkemizde entelektüel bir tartışmayı anında kriminal bir olgu haline getirmeye kalkan kafalar' varmış...

Ondan sonra böyle tüy gibi, "istenmeyen durumlar" ortaya çıkıyormuş işte...

Farkında mısınız, Ahmet'in "adamın biri" dediği de bahsettiği kafa da tıpkı kendisi!

Bu arada madem dikkat çekiyor, Ahmet bir yazısında da Pamuk'un kitabındaki 'Zalim Abdülhamid' türünden oryantalist pazarlama tasvirlerini afişe etsin. Onun da alıcısı olur. Zaman onun zamanı değil mi diyorsunuz? Olsun be, denge için iyi olurdu işte. Bir sağdan bir soldan...

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