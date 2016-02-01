Sabah yazarı: AKP'den tasfiye edilen Arınç'ı CHP'nin başına getirsinler!

AKP'nin kurucuları arasında yer alan eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, partisine ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerine iktidara yakın medyadan tepkiler sürüyor. Sabah yazarı Engin Ardıç, "Abdullah Gül'den medet umdular, tutturamadılar. Bülent Arınç'ı yokladılar, ı ıh. Kılıçdaroğlu'nu da devirmek istiyorlar ama yerine adam bulamıyorlar. İşte en güzel çözüm: Bu tutumu yüzünden AKP'den tasfiye edilen Sayın Arınç'ı CHP'nin başına getirsinler!" dedi.

Engin Ardıç'ın Sabah gazetesinin bugünkü (1 Şubat 2016) tarihli nüshasındaki yazısı şöyle:

Bir zamanlar partili çocukların bir "Latif abileri" vardı, Abdüllatif Şener...

AKP'nin kurucularındandı, sonra tuhaf bir şekilde çıkıntılık etmeye başladı. Kendini çekti, gitti başka bir particik de kurdu.

İş de neden sonra anlaşıldı: AKP kapatılacak, siyaset sıfırlanacaktı ya, Latif Bey kendini bir alternatif olarak "darbe sonrası yeni döneme" hazırlıyordu.

Bir çeşit Ragıp Gümüşpala, bir çeşit Ekrem Alican, bir çeşit Sadettin Bilgiç, niçin olmasın bir çeşit Süleyman Demirel gibi. (Gençler Google'dan bu isimlere baksınlar.)

AKP'yi kapatmaya kimsenin maçası sıkmadı, Abdüllatif Şener de tarihte dipnotu olarak kaldı. Allah uzun ömür versin, "siyasi cenaze" de diyebiliriz.

Son birkaç yıldır da bir Bülent Arınç "fenomeniyle" karşı karşıyayız.

Gene partinin kurucularından, gene Tayyip Erdoğan'in eski yardımcılarından Arınç muhalefete geçti.

Arınç, özellikle "FETÖ örgütünün ezilmesini" beğenmiyor.

"Din kardeşliği" gayretiyle mi, "Erdoğan vurdu geçti, ben arka planda kaldım" ezikliğiyle mi?

Partiye de son derece "mesafeli"...

O kibar adam, o efendi adam, zaman zaman köşe yazarlarıyla kavgaya tutuşacak kadar da kendini kaybedebiliyor.

Fethullahçılar kendisini eskiden beri severlerdi, şimdi artık iyice taht kurmuştur gönüllerinde...

Öyle ya, Fuat Avni mahlasıyla Internet'te pislik saçan herife "evliya gibi adam" demekten de çekinmedi.

Bildiğiniz gibi, İstanbul sermayesi ve onun basın sözcüleri son yıllarda kör bir umutla "AKP'yi bölme" gayretine hız vermişlerdi...

Abdullah Gül'den medet umdular, tutturamadılar.

Bülent Arınç'ı yokladılar, ı ıh.

Kılıçdaroğlu'nu da devirmek istiyorlar ama yerine adam bulamıyorlar.

İşte en güzel çözüm: Bu tutumu yüzünden AKP'den tasfiye edilen Sayın Arınç'ı CHP'nin başına getirsinler!

İlle bir mazmun uydurmak gerekirse "Çelebi Bülent" falan diyebilirler. (Nasıl olsa bir esmer vatandaş bulup "Mandela Selami" diye pazarlayacak halleri yok.)

Hem de Müslüman adam... Herhalde o şeyden, CHP'nin cumhurbaşkanı adayından, neydi adı yahu, zaman ne çabuk geçiyor, hah hatırladım, Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan daha etkilidir.

Bülent Arınç kendine bir an önce böyle bir çıkış yolu bulmak ya da siyasetten emekli olmak üzeredir. Yeni bir Abdüllatif doğuyor.

Bir Fethullahçı sosyolog arkadaşımız, Tayyip Erdoğan'ın devrilmesi için "modernleşecek ve AKP'den kopacak genç kuşaklardan" medet umuyordu. (Altı yıl önce "gayrımenkul balonunun patlamasını" da bekliyordu, bugün de beklemeye devam ediyor.)

Gerçi Sayın Arınç 68 yaşında ama o kadarcık kusur kadı kızında da bulunur. Nobody is perfect.